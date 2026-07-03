COLLAR & 4EVE演唱會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表

COLLAR & 4EVE澳門演唱會<Music Unbounded Live Macau - COLLAR x 4EVE> 將於2026年9月12日（星期六）在新濠影滙綜藝館舉行，會在Cityline、新濠影滙、大麥網、Trip.com開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



香港及泰國兩大人氣女團 COLLAR & 4EVE 首度合體。（Facebook@Bright Way Entertainment and Cultural Creation 金光娛樂文化創作有限公司）

COLLAR & 4EVE演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：9月12日（星期六）

演唱會時間：晚上7:30

演唱會地點：新濠影滙綜藝館

門票價錢：澳門幣/港幣/人民幣 1,588 / 1,288 / 1,088 / 788（所有票價均為固定座位）

粉絲福利：

1. 凡購買$1,588 門票(VVIP 區) 觀眾，同時可參加 Sound Check Event。

2. 凡購買$1,288 門票(VIP 區)或 $1,088 門票(A 區)或 788 門票(B 區)的觀眾，獲得一次抽獎機會，得獎者可參加 Sound Check Event。

3. 每張門票僅一次抽獎及中獎機會。

COLLAR & 4EVE Sound Check Event粉絲福利（Facebook@Bright Way Entertainment and Cultural Creation 金光娛樂文化創作有限公司）

COLLAR & 4EVE演唱會2026澳門 | 公開發售

公開發售平台：Cityline、新濠影滙、大麥網、Trip.com

公開開賣日期：7月20日（星期一）

公開開賣時間：中午12時

COLLAR & 4EVE演唱會2026澳門 | 座位表

COLLAR & 4EVE 座位圖（Facebook@Bright Way Entertainment and Cultural Creation 金光娛樂文化創作有限公司）

COLLAR & 4EVE演唱會2026澳門 | Cityline 4 個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。