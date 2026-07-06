許志安相隔11年再踏紅館舞台開騷　精心選曲務求以最佳體態出演

由神燈娛樂有限公司（DREAM）主辦、FWD富衛保險冠名贊助的《許志安 Andy Hui〈On Stage〉Live in Concert 2026》，將於今年10月8日至10日於紅磡香港體育館舉行。這場演唱會是許志安相隔11年後再度踏上紅館舞台，也是他入行40週年的重要音樂時刻。

演唱會海報。（公關提供）

許志安相隔11年再踏紅館舞台

許志安近月積極為演唱會展開宣傳，並推出久違的新歌《信天翁》。歌曲推出後反應熱烈，獲得樂迷熱烈好評，並獲電台、電視台及串流平台等各大媒體廣泛支持！與此同時，坊間再度掀起「安歌」經典回憶熱潮，《會過去的》、《昨遲人》、《翻騰》等代表作再度獲得樂迷熱烈關注，各大音樂平台播放量持續攀升。

配合「回歸音樂初心」主題，宣傳海報設計相當純粹，視覺核心集中在簡約的光影對比，傳遞出「即使只有一盞光管燈，只要懂得聚焦，依然能在舞台上發光發亮」的訊息。許志安表示，海報不賣弄花巧，正代表他對音樂的純粹態度。

許志安相隔11年再踏紅館舞台。（公關提供）

許志安務求以最佳體態出演

許志安出道至今累積演繹超過1,000首歌曲，橫跨不同年代與風格，要從中挑選三場演出的曲目，本身就是一大難題。而宣布開唱後，許志安收到海量的點歌訊息，從早期代表作《唯獨你是不可取替》、《爛泥》，到較為冷門的Side Track，甚至一些他多年未曾現場演繹的作品，樂迷都紛紛提出請求。他坦言：「好多人私下傳訊息點歌，我心目中也有好多心水選擇。有些歌我從來未在紅館唱過，有些則想用全新編曲重新演繹。」

為此，許志安正與導演團隊密集開會，逐首歌曲篩選，說：「因為太多歌想唱，但時間有限，每晚只能放下大約30首，取捨之間真的花了很多心血。」除了排練歌曲，他也為體能狀態下功夫，維持規律健康生活，務求以最佳體態與聲線應付三晚演出。

除了排練歌曲，許志安也為體能狀態下功夫，維持規律健康生活，務求以最佳體態與聲線應付三晚演出。（公關提供）

主辦單位表示，許志安演唱會僅演三場，機會難逢，樂迷務必密切留意，記下時間準時搶飛。《On Stage》門票最高票價為HK$1,280，將於7月15日上午10時起在Klook平台率先展開優先訂票。FWD 富衛人壽客戶會員可於7月25日早上11時起於FWD MAX 平台專享客戶換購演唱會門票機會；其他FWD MAX 會員則於7月26日早上11時起開始。