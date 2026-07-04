Mahiru茉ひる演唱會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：小白 多娜
出版：更新：
Mahiru茉ひる《Mahiru ONE-MAN LIVE 2026-2027 in Hong Kong》演唱會將於2026年10月10日（星期六）在TIDES舉行，會在Mastercard 優先發售優先開賣門票，並會在Ticketflap開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
Mahiru茉ひる演唱會2026香港 | 詳情
演唱會日期：10月10日（星期六）
演唱會時間：晚上7時
演唱會地點：TIDES
門票價錢：普通門票 $699、VIP門票 $999 （全企位）
VIP內容：企位門票一張、VIP 優先入場、獨家簽名海報一張、演出後與Mahiru合照（五人一組）
優先訂票平台：Mastercard 優先發售
Mahiru茉ひる演唱會2026香港｜Mastercard 優先發售
優先訂票渠道：Ticketflap
門票發售時間：7月13日（星期一）10:00－23:59（香港時間）
Mahiru茉ひる演唱會2026香港 | 公售
公開發售平台：Ticketflap
公開開賣日期：2026年7月14日（星期二）
公開開賣時間：10:00（香港時間）起