Mahiru茉ひる演唱會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

Mahiru茉ひる《Mahiru ONE-MAN LIVE 2026-2027 in Hong Kong》演唱會將於2026年10月10日（星期六）在TIDES舉行，會在Mastercard 優先發售優先開賣門票，並會在Ticketflap開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



日本才女歌手Mahiru宣布今年的亞洲巡迴演唱會追加香港站。（IG@mahiru_automobile）

Mahiru茉ひる演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：10月10日（星期六）

演唱會時間：晚上7時

演唱會地點：TIDES

門票價錢：普通門票 $699、VIP門票 $999 （全企位）

VIP內容：企位門票一張、VIP 優先入場、獨家簽名海報一張、演出後與Mahiru合照（五人一組）

優先訂票平台：Mastercard 優先發售

《Mahiru ONE-MAN LIVE 2026-2027 in Hong Kong》演唱會海報（IG@mahiru_automobile）

Mahiru茉ひる演唱會2026香港｜Mastercard 優先發售

優先訂票渠道：Ticketflap

門票發售時間：7月13日（星期一）10:00－23:59（香港時間）

香港饒舌歌手Billy Choi將在Mahiru的10月香港個唱中擔任嘉賓。（IG@mahiru_automobile）

Mahiru茉ひる演唱會2026香港 | 公售

公開發售平台：Ticketflap

公開開賣日期：2026年7月14日（星期二）

公開開賣時間：10:00（香港時間）起