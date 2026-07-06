鄭秀文前一日獲通知演唱會延期　感震驚及失望：付出咗好多心血

鄭秀文（Sammi）被通知原定於本周五起，一連三場《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》延期舉行之後，她表示震驚，尤其對受影響的觀眾及歌迷深感抱歉，並立即想出補救方案。

Sammi都係前一日獲通知演唱會被取消。

諗方案安撫已購票歌迷。

前一日獲通知演唱會延期

Sammi說：「關於演唱會延期，我覺得需要向觀眾和買咗飛嘅朋友親自交代。其實我比大家早一日知道，昨日（5日）大約中午我收到公司通知需要延期。當時為演唱會做緊準備，如火如荼，整個團隊同我都好ready開騷。突然收到呢個通知，我有啲震驚，當然亦有失望，畢竟除咗我，仲有好多團隊、公司同事，付出咗好多心血，諗咗好多好開心、好興奮嘅內容。」

Sammi：歌迷點算？

Sammi表示臨開騷前收到這個消息，一點也不好受，續說：「當下我係好失望，但我個腦第一件諗到係啲歌迷點算？買咗飛嘅觀眾點呢？好多歌迷特登飛嚟，訂機票、酒店，為咗睇Sammi演唱會花咗好時間、心機、金錢，嗰刻我心急如焚：『我應該點呢？』我第一吓『歌迷點呢？買咗飛嘅觀眾點呢？』

第二，我對於公司決定，係理解，我用咗好短嘅時間去消化呢個通知，我覺得作為公司要做呢個決定係相當艱難，我理解，呢個決定亦相當審慎，將『安全』放大前題，係正確，對於公司決定我表示尊重。」

Sammi一直好落力綵排。

Sammi一直好落力綵排。

做3場「答謝會」以歌會友

Sammi好貼心，為觀眾提供後備方案，她說：「所有觀眾都好ready嚟睇呢個演唱會，係咪要完全取消晒呢？既然個場地仍然喺度，最大嘅硬件：Sammi 仲喺度，我仲有Dancers、音樂、我嘅歌、我仲有觀眾嘅時候，我可以諗啲方法令觀眾嘅傷害唔好咁大呢？無論時間、情感、金錢嘅傷害唔好咁大。我知無可能有完美方法，因為每一個觀眾花咗嘅心力、時間都唔同，我點可以將傷害減到最低。所以同公司喺好短嘅時間商量，喺呢三場做『答謝會』，以歌會友，一個半小時。」

演唱會延後 望給予一個具誠意「交代」

昨日收到通知後，Sammi已立即跟所有團隊，音樂、排舞師，造型師、台燈聲團隊開緊急會議。她說：「因為演唱會延後，先擺低。重新諗一個rundown、新嘅流程，好好做好呢件事，起碼同觀眾有個交代。呢個唔只係『交代』，仲係『誠意』。當然大家都唔想發生呢件事，但無理由觀眾承擔，我能夠做嘅係，既然我呢個硬件仲喺度，我點都做到一件事出嚟，呢個係我唯一諗到。所以昨日密鑼緊鼓諗新rundown，昨日亦會開好多會，因為時間好倉猝，手頭上看似又好似冇乜，點樣喺呢個狀態下，衍生一個起碼讓觀眾寛心滿意嘅『答謝會』？其實都好高難度，我哋會盡力。點樣喺幾萬人嘅場館做呢件事？我只能帶信念，我好想畀觀眾知道我哋好盡力、好有誠意去承擔呢個責任。

我要再講一次，我真係好抱歉、好抱歉，對於買咗任何一場飛嘅觀眾，為你哋做成不便。情感上嗰種痛、嗰種傷害，金錢、時間、心路歷程、為咗撲飛花咗嘅心血，我真係好抱歉。去到呢刻竟然發生呢件事，相當之抱歉，我應承大家喺呢三場答謝會，我同我團隊一定會盡一切努力，希望可以補救大家一啲損失。我唔敢期待所有人理解，我會盡力做好自己應該要做嘅嘢，多謝大家！」現在Sammi正積極為「答謝會」綵排，星期五見！