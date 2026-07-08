SUPER JUNIOR-83z見面會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：種嚶嚶 多娜
出版：更新：
SUPER JUNIOR-83z [1983]澳門見面會將於2026年9月19日（星期六）在新濠影滙綜藝館舉行，會在E.L.F. Membership(GL) Weverse 會員預售優先開賣門票，並會在澳門新濠影滙、Trip.com、大麦開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
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優惠期：2026年6月10日 至 2026年7月10日
優惠碼：HK01USER
SUPER JUNIOR-83z見面會2026澳門 | 詳情
見面會日期：9月19日（星期六）
見面會時間：晚上7時
見面會地點：新濠影滙綜藝館
門票價錢：$1699、$1499、$799
優先訂票平台：Trip.com、攜程、大麥
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SUPER JUNIOR-83z見面會2026澳門 | E.L.F. Membership(GL) Weverse會員優先購票
優先訂票渠道：大麥
門票發售時間：7月13日（一）中午12:00 至晚上23:59
SUPER JUNIOR-83z見面會2026澳門 | Trip、攜程優先購票
優先訂票渠道： Trip、攜程優先訂票
門票發售時間：7月14日（二）中午12:00（CST）至晚上23:59（CST）
SUPER JUNIOR-83z見面會2026澳門 | 公開發售
公開發售平台 ：澳門新濠影滙、Trip、大麦
公開開賣日期：7月15日（三）
公開開賣時間：中午12:00起