SUPER JUNIOR-83z見面會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表

SUPER JUNIOR-83z [1983]澳門見面會將於2026年9月19日（星期六）在新濠影滙綜藝館舉行，會在E.L.F. Membership(GL) Weverse 會員預售優先開賣門票，並會在澳門新濠影滙、Trip.com、大麦開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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優惠期：2026年6月10日 至 2026年7月10日

優惠碼：HK01USER

SUPER JUNIOR-83z [1983]見面會海報（FB@超奇娛樂 CQ Entertainment）

SUPER JUNIOR-83z見面會2026澳門 | 詳情

見面會日期：9月19日（星期六）

見面會時間：晚上7時

見面會地點：新濠影滙綜藝館

門票價錢：$1699、$1499、$799

優先訂票平台：Trip.com、攜程、大麥

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SUPER JUNIOR-83z [1983]見面會座位表（FB@超奇娛樂 CQ Entertainment）

SUPER JUNIOR-83z見面會2026澳門 | E.L.F. Membership(GL) Weverse會員優先購票

優先訂票渠道：大麥

門票發售時間：7月13日（一）中午12:00 至晚上23:59

SUPER JUNIOR-83z [1983]見面會福利（FB@超奇娛樂 CQ Entertainment）

SUPER JUNIOR-83z見面會2026澳門 | Trip、攜程優先購票

優先訂票渠道： Trip、攜程優先訂票

門票發售時間：7月14日（二）中午12:00（CST）至晚上23:59（CST）

SUPER JUNIOR-83z見面會2026澳門 | 公開發售

公開發售平台 ：澳門新濠影滙、Trip、大麦

公開開賣日期：7月15日（三）

公開開賣時間：中午12:00起