許志安演唱會2026｜KLOOK優先 Urbtix公售搶票攻略｜座位表＋連結

許志安演唱會2026｜7.15 KLOOK優先、Urbtix公售搶票攻略｜附座位表+連結｜ANDY HUI 《ON STAGE》 LIVE IN CONCERT 2026 許志安演唱會 2026 即使展開，多年後再臨紅館共演3場。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



相隔11年，許志安將於10月8至10日重返紅館，舉行入行40周年的《On Stage》演唱會。乘著新歌《信天翁》熱潮，是次海報以簡約設計象徵回歸音樂初心。面對歌迷海量點歌，他正與團隊用心精選曲目，並積極鍛鍊體能，力求以最佳狀態為樂迷演出。

官方公布，許志安演唱會2026將會在10月8日至10日三場，於7月15日KLOOK優先發售、7月24日則正式於Urbtix公售。

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許志安演唱會2026 ｜7.15 KLOOK優先發售連結

開賣時間：2026年7月15日上午10時起

開賣連結：KLOOK連結

許志安演唱會2026 ｜7.24 Urbtix城網公售連結

開賣時間：2026年7月24日上午10時起

開賣連結：Urbtix連結

許志安演唱會2026 ｜門券、座位表及價錢資訊

官方公布「許志安 Andy Hui〈On Stage〉Live in Concert 2026」座位表及門券價錢為$1280 / $780 / $580

許志安演唱會2026 ｜演出日期

盧廣仲香港站演唱會2026 演出日期為2026年10月8－10日，合共演出3場。

許志安演唱會2026 ｜公開發售資訊

許志安演唱會2026將於7月15日KLOOK優先發售、7月24日早上10時於 Urbtix 公售。

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👇許志安演唱會2026 座位表👇（以四面台作參考）

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

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許志安演唱會2026 ｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「許志安演唱會2026」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。