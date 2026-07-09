栗林みな実演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表

栗林みな実（栗林美奈實）《Minami Kuribayashi 25th Anniversary Oneman Live in Hong Kong》演唱會將於2026年9月10日(四)在PORTAL舉行，有優先開賣門票，並會在KKTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

日本女歌手栗林みな実。（IG@373kuri）

栗林みな実演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年9月10日(四)

演唱會時間：晚上8時

演唱會地點：PORTAL(地址：新蒲崗彩虹道212號THE BURROW 1樓)

門票價錢：VIP票 HK$980 (限定150張) /普通票 HK$680(全企位 不設劃位)

VIP特典：

1) 優先進場、於VIP區觀賞

2) 紀念Pass乙個 (連頸繩)

3) 栗林みな実親筆簽名明信片乙張 (13 x 18.5cm)

4) 可於完場後參加「栗林みな実簽名會」(簽名會上，栗林みな実會在親筆簽名明信片上即場寫上歌迷的名字，然後親手交給歌迷)

今次將會是栗林みな実首次的香港個唱。（IG@373kuri）

栗林みな実演唱會2026香港 | 公售

公開發售平台：KKTIX

公開開賣日期：7月17日(五)(只限7月17日開賣首天，每人限購三張門票)

公開開賣時間：中午12:00

今年還是栗林みな実出道25週年。（IG@373kuri）

栗林みな実演唱會2026香港 | 優先購票

優先訂票渠道：按我

門票發售時間：7月8日(三)至7月10日(五)23:59

門票限購(每個帳號)：每人限購1張VIP票。

手續費：HK$40

進場序號將以隨機分配去決定。隨機分配前，成功訂票人士可指定跟同是成功訂票的親友分配相連序號(總人數上限為三位)。

◆成功訂票人士必須在演唱會當日親身到設於會場的主辦攤位領取VIP票。

◆付款後，訂票不可更改或取消，並且不設退款。

◆VIP票不可轉售或轉讓。

栗林みな実曾為多部動畫和遊戲演繹主題曲。（IG@373kuri）

栗林みな実演唱會2026香港 | KKTIX 3個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習演唱會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。