栗林みな実演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表
栗林みな実（栗林美奈實）《Minami Kuribayashi 25th Anniversary Oneman Live in Hong Kong》演唱會將於2026年9月10日(四)在PORTAL舉行，有優先開賣門票，並會在KKTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
栗林みな実演唱會2026香港 | 詳情
演唱會日期：2026年9月10日(四)
演唱會時間：晚上8時
演唱會地點：PORTAL(地址：新蒲崗彩虹道212號THE BURROW 1樓)
門票價錢：VIP票 HK$980 (限定150張) /普通票 HK$680(全企位 不設劃位)
VIP特典：
1) 優先進場、於VIP區觀賞
2) 紀念Pass乙個 (連頸繩)
3) 栗林みな実親筆簽名明信片乙張 (13 x 18.5cm)
4) 可於完場後參加「栗林みな実簽名會」(簽名會上，栗林みな実會在親筆簽名明信片上即場寫上歌迷的名字，然後親手交給歌迷)
栗林みな実演唱會2026香港 | 公售
公開發售平台：KKTIX
公開開賣日期：7月17日(五)(只限7月17日開賣首天，每人限購三張門票)
公開開賣時間：中午12:00
栗林みな実演唱會2026香港 | 優先購票
優先訂票渠道：按我
門票發售時間：7月8日(三)至7月10日(五)23:59
門票限購(每個帳號)：每人限購1張VIP票。
手續費：HK$40
進場序號將以隨機分配去決定。隨機分配前，成功訂票人士可指定跟同是成功訂票的親友分配相連序號(總人數上限為三位)。
◆成功訂票人士必須在演唱會當日親身到設於會場的主辦攤位領取VIP票。
◆付款後，訂票不可更改或取消，並且不設退款。
◆VIP票不可轉售或轉讓。
栗林みな実演唱會2026香港 | KKTIX 3個搶票技巧
技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面
建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。
技巧2｜迅速填妥資料
因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！
技巧3｜預先熟習演唱會詳情
KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。