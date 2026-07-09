黎明演唱會2026東莞｜門票攻略＋購票連結＋座位表

黎明《ROBBABA》演唱會將於2026年8月22日（星期六）在東莞銀行籃球中心(原東莞籃球中心)舉行，會在有待官方公布開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

演唱會海報。（大麥）

黎明演唱會2026東莞 | 詳情

演唱會日期：8月22日（星期六）

演唱會時間：晚上7時半

演唱會時間：東莞銀行籃球中心(原東莞籃球中心)

門票價錢：CNY ¥ 588/¥ 888/¥ 1188/¥ 1388/¥ 1688/（內場）¥1688

黎明演唱會2026東莞 | 公開售票

公開發售平台：大麥/貓眼演出/攜程旅行網/紛玩島

公開開賣日期：有待官方公布

公開開賣時間：有待官方公布

黎明。（小紅書@花島攝影Anson）

黎明演唱會2026東莞 | 座位表

座位表僅供參考，實際以官方發布為準

MC張天賦演唱會座位表僅供參考（Trip）

黎明演唱會2026東莞 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人訊息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。