黎明演唱會2026東莞｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：亞瑟 多娜
出版：更新：
黎明《ROBBABA》演唱會將於2026年8月22日（星期六）在東莞銀行籃球中心(原東莞籃球中心)舉行，會在有待官方公布開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
黎明演唱會2026東莞 | 詳情
演唱會日期：8月22日（星期六）
演唱會時間：晚上7時半
演唱會時間：東莞銀行籃球中心(原東莞籃球中心)
門票價錢：CNY ¥ 588/¥ 888/¥ 1188/¥ 1388/¥ 1688/（內場）¥1688
黎明演唱會2026東莞 | 公開售票
公開發售平台：大麥/貓眼演出/攜程旅行網/紛玩島
公開開賣日期：有待官方公布
公開開賣時間：有待官方公布
黎明演唱會2026東莞 | 座位表
座位表僅供參考，實際以官方發布為準
黎明演唱會2026東莞 | 大麥 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人訊息，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。