伍佰演唱會2026深圳｜門票攻略＋購票連結＋座位表

伍佰《伍佰 & China Blue ROCK STAR 2》演唱會將於2026年9月4日-5日（五-六）在深圳大運中心體育館舉行，會在大麥開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

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優惠期：2026年6月10日 至 2026年7月10日

優惠碼：HK01USER

演唱會海報。（weibo）

伍佰演唱會2026深圳 | 詳情

演唱會日期：9月4日-5日（星期五-星期六）

演唱會時間：晚上7時

演唱會地點：深圳大運中心體育館

門票價錢：CNY ¥ 480/¥ 680/¥ 980/¥ 1280/¥ 1580

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伍佰演唱會2026深圳 | 公開售票

公開發售平台：大麥APP

公開開賣日期：7月15日

公開開賣時間：中午12點

伍佰。（weibo@魔方演藝）

伍佰演唱會2026深圳 | 座位表

伍佰演唱會2026深圳 | 座位表（大麥）

伍佰演唱會2026東莞 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人訊息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。