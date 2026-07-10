張德蘭8月開騷慶祝入行60年　紅館爆滿即宣布進軍澳門開唱

早前張德蘭的首個紅館演唱會叫好叫座，一票難求，當晚德蘭姐以她的金曲會友，表現就有如一瓶收藏了很久的佳釀，是經過歲月洗禮後的樂壇瑰寶，她在台上一舉手一投足完全顯露出經典歌手那份獨特的氣派，只此一家，別無分店。

張德蘭即將澳門開騷。（公關提供）

張德蘭演唱會登陸澳門

在這場紅館個唱圓滿完成後，很多歌迷也紛紛要求德蘭姐快點再次舉行演唱會，讓大家再次一飽耳福！這一次的主辦單位「本地舞台」及 「hmvod」聯手宣布好消息：「很榮幸將於8月22日(星期六)，在倫敦人綜藝館舉辦《張德蘭情若真巡迴演唱會》澳門站，屆時德蘭姐會以全新的節目編排答謝遠道到澳門支持她的歌迷。」票價分別為 $1080、$680、$380 三種，7月10日下午二時正在Cityline購票通優先發售，7月16日中午十二時正於金光票務、大麥公開發售。

演唱會海報。（公關提供）

德蘭姐感恩表示：「今次《情若真巡迴演唱會》澳門站希望繼續能與歌迷一同慶祝入行60年，與一直支持我的歌迷聚首一堂，並再度延續我多年來的音樂歷程。大家也可以透過社交平台告訴我想聽什麼歌，我會和監製用在選曲上的參考；還有一個好消息要告訴大家，上次意外受傷的那隻左手已經接近痊愈，我會繼續努力，務求在今個暑假即將結束前，在倫敦人綜藝館帶給大家一個難忘的音樂盛宴。」