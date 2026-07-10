馮允謙聯手法國歌后三語獻唱　全港特色地標拍MV推廣旅遊

歌手馮允謙Jay Fung及法國唱作女歌手Joyce Jonathan應領賢慈善基金(FIF)邀請，繼去年在《心動迴響音樂會》一起以音符推動港法文化交流後再度合作，他倆特意為 FIF 撰寫及演譯新歌《DANS MES RÊVES》(中文名暫定《圓夢曲》)，歌詞部分更破天荒包括廣東話、英文和法文三種語文。

馮允謙和法國女歌手Joyce Jonathan。（公關提供）

馮允謙聯手法國歌后三語獻唱

為了盡善盡美，Joyce不單止飛來香港和Jay Fung 一起灌錄這首新歌，更預留時間在港拍攝MV。MV 由領賢慈善基金全程製作拍攝，取景包括中環街市、西九文化區 M+、沙田文化博物館、戲曲中心、天星小輪、香港電車等特色地點拍攝。領賢慈善基金希望透過這次中法音樂文化交流，既可推動香港旅游宣傳，也同時把香港的獨特文化帶到世界舞台上。在中環街市拍攝MV 時，法國駐香港及澳門總領事杜麗緹女仕專誠帶了香港名物菠蘿包和蛋撻前來探班，為兩位創作歌手加油打氣。

去年Jay Fung與Joyce合作開騷時有唱法文歌，今次也獲Joyce親授法文，Jay Fung笑說法文會因性別不同，說法也不同，同一意思的歌詞，男歌手和女歌手唱的字、詞會有分別，今次和Joyce錄音時便弄錯了唱法，幸好得Joyce及時糾正。Joyce則大讚Jay Fung的歌聲很好聽，她日前也有親身去欣賞他的音樂會，Joyce很喜歡Jay Fung的《Close to the Edge》。Joyce續說雖然她懂說一點點普通話，但如何寫出來則仍在學習中。

馮允謙、法國駐香港及澳門總領事杜麗緹女仕、法國女歌手Joyce Jonathan。（公關提供）

馮允謙送風扇仔予法國歌后消暑

Joyce表示已曾來港5、6次，昨晨曾在山頂行山，最喜歡香港城巿與郊野的景色。今次在香港工作完畢回法國後，便要集中精神處理好暫定於10月推出的新專輯的前期工作，今次和Jay Fung合作的新曲也有機會放在此專輯內，希望屆時有時間帶着這張新專輯來香港再次和大家見面。Jay Fung將會和其他歌手在昂坪巿集出席夜間戶外音樂會，他自言最擔心是天氣炎熱，令現場觀眾辛苦。法國正面對熱浪，Jay Fung細心表示送了風扇仔給Joyce帶返法國消暑，因法國很多地方也沒有安裝冷氣。談到世界盃，Joyce表示最難忘是全國人民齊心支持國家隊，非常興奮，不過身在香港，因時差關係難以深夜睇波。Jay Fung表示他平時也是早睡早起，今屆世界盃只觀看了巴西對日本這場比賽，看到每位足球員也全力以赴，真的很感動。