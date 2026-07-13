蕭景鴻個人首演開鑼爆滿圓夢　Energy驚喜合體：我們一直都會在

蕭景鴻《以我為名》新專輯巡迴演唱會昨（12日）正式登場，歷經颱風延期後，終於迎來出道多年來的首場個人演唱會，以完售滿場熱烈支持迎接這場等待多年的圓夢時刻。其實他在彩排時才唱到第二首歌，蕭景鴻便因情緒翻湧一度哽咽；正式演出時，更在開場曲〈背光的角色〉唱完後忍不住紅了眼眶，蕭景鴻說：「謝謝大家陪我走過這24年，此時此刻我終於可以有新的里程碑。謝謝大家一路陪伴我，可以『以我為名』舉辦的第一場演唱會，終於是可以用著面光的狀態唱歌給大家聽。」蕭景鴻化身說故事的人帶領大家回到他的過去，從何而來、何時愛上歌唱、何時告訴自己「我是最喜歡唱歌的蕭景鴻」。

蕭景鴻《以我為名》演唱會開唱 第一首歌就哽咽紅眼眶。（公關提供）

獻唱自創台語歌《最後的記持》致敬亡父

這場演唱會，蕭景鴻將個人首張專輯的全部十首歌都獻唱給所有歌迷，並將〈三塊錢〉獻給一路陪伴自己走過低潮的老婆，動情表示：「那年我們各奔東西後，那段時間真的非常辛苦，謝謝一直陪在我身邊的那位，這首歌是送給她的。」而在獻唱由自己創作、獻給父親的台語歌曲〈最後的記持〉，蕭景鴻抬頭望向天空，深情對已故父親喊話：「我佇這啦，爸，希望你聽到。」一句話讓他當場眼眶泛紅，也將多年來對父親的思念化作歌聲，感動全場。蕭景鴻也坦言，過去那段日子曾無數次懷疑自己：「離開團體後，我是不是再也沒有機會當歌手、沒有機會唱歌了？是不是已經慢慢從大家的記憶中褪色？」然而，肩負家庭責任的他投入戲劇演出、跑通告、組樂團，甚至為了能再歌唱而接演音樂劇，只要有任何能唱歌的機會，他都全力以赴；一路走來的每段經歷，都成為今天站上個人演唱會舞台最珍貴的養分。

蕭景鴻出道24年圓夢展開首場個人演唱會。（公關提供）

獻唱多首人生別具意義歌曲

演唱會上，蕭景鴻也一連帶來多首對人生別具意義的歌曲，娓娓唱出自己的音樂旅程：人生第一次參加歌唱比賽時奪冠的〈用盡一生的愛〉；張雨生〈一天到晚游泳的魚〉則來自他小時候買的第一張專輯，更曾有人說小時候的他嗓音神似張雨生；〈天黑黑〉陪伴他一路追尋歌手夢，在無數迷惘與低潮的時刻，始終給予他繼續前行的力量。此外，他也深情詮釋〈把你寵壞〉、〈愛我別走〉、〈Forever Love〉等，並特別帶來台語組曲〈心愛的再會啦〉、〈勇敢〉、〈魚仔〉、〈浪流連〉，用一首首陪伴自己成長的經典歌曲，與歌迷分享一路走來的心路歷程。

蕭景鴻獻唱多首對他人生有意義的經典歌曲。（公關提供）

零距離互動驚喜連連

蕭景鴻近來在社群推出的「弟上麥克風」系列翻唱影片廣受好評，多支影片更突破百萬點擊。這次演唱會也特別打造成大型KTV，把大螢幕變成點歌機邀請歌迷點歌，獻唱〈擱淺〉、〈燕尾蝶〉、〈記得〉、〈我愛他〉、〈愛我還是他〉等經典歌曲。其實點歌環節原訂只有5首歌，但因為太想近距離唱歌給粉絲聽，一連唱了9首，宛如一場大型KTV同樂會！蕭景鴻更走下舞台，牽著歌迷的手、坐到歌迷身旁唱歌，其中更有位跟隨蕭景鴻多年的歌迷，她將於下週臨盆依然到現場支持，格外感動，零距離互動讓全場驚喜連連。他笑說：「真的很像在KTV包廂一樣！」也開心表示，陪大家唱KTV是一件很幸福的事，希望有一天真的能和歌迷在KTV辦一場同樂會，近距離一起唱歌、一起玩。

蕭景鴻於觀眾席中設置小舞台，與歌迷近距離獻唱。（公關提供）

因颱風延期令7.12意外成首場

蕭景鴻《以我為名》新專輯演唱會台北場原訂7月11、12日開唱，但因颱風影響，原訂11日的首場演唱會將延期至8月12日，讓7月12日意外成為蕭景鴻人生首場個人演唱會的第一天，而這一天也正好是Energy成軍24週年紀念日。蕭景鴻感動表示：「老天爺就是硬要我在7月12日開第一場！這天對我來說、對我們來說，都是非常重要的一天。」隨後Energy牛奶、坤達、書偉、Toro驚喜合體登台，五人一上台便擁抱，並獻唱〈分合〉，引爆全場尖叫。阿弟笑說：「真的是熬過分分合分啊！」並感性表示：「雖然我是蕭景鴻，但我依舊還是Energy的阿弟，我們一直都會在；你們也要一直期待，我們才有辦法繼續往前走。」

Energy合體力挺蕭景鴻獻祝福。（公關提供）

蕭景鴻首次獨自完成整場個人演唱會

這也是蕭景鴻首次沒有其他四位團員陪伴，獨自完成整場個人演唱會。他笑說：「一個人唱這麼多首歌，還要一直Talking，真的比想像中還累！」Energy四位團員也紛紛送上祝福，Toro感動表示：「阿弟一個人扛下專場的任務了，很感動！」讓阿弟笑回：「我其實扛了很久了！」坤達則說：「今天是阿弟的專場不是我們的，但我們也藉機看看大家；24年來都在我們身邊，希望我們也會一直出現在你們身邊。」書偉更送給阿弟演唱會主題「以我為名」另一層意義：「我想送阿弟另外四個字，就是『以你為榮』。」牛奶也暖心表示：「蕭景鴻非常值得有自己的個人專輯，這陣子辛苦了，希望阿弟繼續把最好的歌送給大家！」Energy驚喜合體，不僅讓現場歌迷陷入回憶與感動，也再次見證五人一路走來深厚的兄弟情誼。