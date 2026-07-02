甄妮盛讚A-Lin金曲獎表演有魅力　感嘆香港樂壇「至今無人接棒」

第37屆金曲獎在如雷掌聲中風光落幕，而連日來相關話題熱度仍持續延燒。70年代歌壇天后甄妮也在社群平台發文分享個人五味雜陳的心情。



她先是盛讚首次擔任典禮主持的A-Lin是「金曲37主角」，還因看見台灣樂壇中生代持續接棒，忍不住感慨香港流行樂壇的現況：「香港就沒那麼幸運，至今無人接棒！」引發不少網友共鳴。

甄妮盛讚A-Lin是「金曲37主角」，感嘆香港樂壇「至今無人接棒」。(facebook圖片)

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甄妮表示，A-Lin在介紹特別貢獻獎得主林煌坤時，隨口清唱《海誓山盟》時展現無窮的舞台魅力，直呼「好好聽」，更稱讚：

台灣樂壇後繼有人，前途光明，好好珍惜羽毛。

不過她也特別提醒A-Lin：「主持多了就不值錢了！專心唱歌。」一句話既是肯定，也流露對優秀歌手應把重心放在音樂本業的由衷期待。

對於台灣樂壇中生代陸續扛起一片天，甄妮似乎也對香港樂壇充滿憂心。她感慨：

香港就沒那麼幸運，至今無人接棒。

一句話直接點破她對香港流行音樂人才斷層的憂慮。

曾締造無數經典、被譽為華語流行音樂重鎮的香港，在黃金年代過後，雖然近年仍有不少新生代歌手如鄧紫棋嶄露頭角，但整體市場規模、作品影響力與跨地域號召力，始終難以重現當年盛況，也難怪身為大前輩的甄妮會有這般江河日下的感慨。

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