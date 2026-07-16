TREASURE演唱會2026香港｜門票優先／公售攻略＋購票連結＋座位表
TREASURE THE STAGE 2026 NEW WAV : LIVE IN HONGKONG將於2026年9月12日（星期六）在亞洲國際博覽館ARENA舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
TREASURE演唱會2026香港丨詳情
演唱會日期：2026年9月12日（星期六）
演唱會時間：下午6點
演唱會地點：亞洲國際博覽館ARENA
門票價錢：VIP -HK$1,899／HK$1,599／HK$1,299／HK$999／HK$799(全場座位)
TREASURE演唱會2026香港 | TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員預售
1.TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票登記
優先購票會員登記平台：Weverse
優先購票會員登記日期：7月16日（星期四）下午3點 - 17日（星期五）晚上11點59分
*若要參與優先購票會員預售，須首先透過Weverse申請優先購票碼。
2. TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票
優先購票會員發售平台：UUTIX
優先購票會員開賣日期：7月22日 (星期三)
優先購票會員開賣時間：下午1點至晚上11點59分
*每張門票需要加上HK$12 uutix平台服務費
TREASURE演唱會2026香港丨公開發售
公開發售平台：UUTIX，貓眼，大麥，鹅票票（小程式）
公開發售日期：2026年7月24日（五）下午1點
TREASURE演唱會2026香港丨座位表
TREASURE演唱會2026香港｜大麥 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。
TREASURE演唱會2026香港 | 交通
【1】巴士：
九龍：
E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）
E22P｜航天城 ↔ 油塘
E22X｜航天城 ↔ 油塘
新界：
A30｜機場 ↔ 梨木樹
A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）
A32｜機場 ↔ 葵涌邨
A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站
A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）
A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）
A37｜機場 ↔ 朗屏站
A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站
A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）
A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）
E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）
E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）
E36P｜航天城 ↔ 上村
E41｜航天城 ↔ 大埔頭
港島：
E11｜航天城 ↔ 天后站
E11A｜航天城 ↔ 天后站
離島、機場及口岸：
A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭
B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）
S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）
S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）
【2】港鐵 ：
（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47
（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72
（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80
*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。