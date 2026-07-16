TREASURE演唱會2026香港｜門票優先／公售攻略＋購票連結＋座位表

TREASURE THE STAGE 2026 NEW WAV : LIVE IN HONGKONG將於2026年9月12日（星期六）在亞洲國際博覽館ARENA舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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TREASURE香港演唱會將於2026年9月12日（星期六）在亞洲國際博覽館ARENA舉行。（IG@tme.live）

TREASURE演唱會2026香港丨詳情

演唱會日期：2026年9月12日（星期六）

演唱會時間：下午6點

演唱會地點：亞洲國際博覽館ARENA

門票價錢：VIP -HK$1,899／HK$1,599／HK$1,299／HK$999／HK$799(全場座位)

TREASURE演唱會2026香港 | TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員預售

1.TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票登記

優先購票會員登記平台：Weverse

優先購票會員登記日期：7月16日（星期四）下午3點 - 17日（星期五）晚上11點59分

*若要參與優先購票會員預售，須首先透過Weverse申請優先購票碼。

2. TREASURE MAKER MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票

優先購票會員發售平台：UUTIX

優先購票會員開賣日期：7月22日 (星期三)

優先購票會員開賣時間：下午1點至晚上11點59分

*每張門票需要加上HK$12 uutix平台服務費

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（TREASURE@ig）

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TREASURE演唱會2026香港丨公開發售

公開發售平台：UUTIX，貓眼，大麥，鹅票票（小程式）

公開發售日期：2026年7月24日（五）下午1點

TREASURE演唱會2026香港丨座位表

TREASURE演唱會2026香港座位表。（IG@tme.live）

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TREASURE演唱會2026香港｜大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。

TREASURE演唱會2026香港 | 交通

【1】巴士：

九龍：

E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）

E22P｜航天城 ↔ 油塘

E22X｜航天城 ↔ 油塘

新界：

A30｜機場 ↔ 梨木樹

A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）

A32｜機場 ↔ 葵涌邨

A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站

A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）

A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）

A37｜機場 ↔ 朗屏站

A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站

A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）

A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）

E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）

E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）

E36P｜航天城 ↔ 上村

E41｜航天城 ↔ 大埔頭

港島：

E11｜航天城 ↔ 天后站

E11A｜航天城 ↔ 天后站

離島、機場及口岸：

A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭

B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）

S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）

S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）

【2】港鐵 ：

（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47

（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72

（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80

*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。