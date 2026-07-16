艾志恆Asen演唱會2026深圳｜門票攻略＋購票連結＋座位表

艾志恆《艾志恆Asen2026巡迴演唱會》演唱會將於2026年8月22日在深圳大運中心體育館舉行，會在大麥官博、紛玩島、貓眼演出開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

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艾志恆是中國內地說唱歌手。（微博圖片）

艾志恆演唱會2026深圳 | 詳情

演唱會日期：8月22日

演唱會地點：深圳大運中心體育館

門票價錢：內場980元人民幣、看台780/580/380元人民幣

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艾志恆深圳演唱會海報（微博圖片）

艾志恆深圳演唱會海報（微博圖片）

艾志恆演唱會2026深圳｜門票詳情

公開發售平台：大麥官博、紛玩島、貓眼演出

公開開賣時間：7月19日 11:00 優先購；7月20日 11:00 正式開售

艾志恆（微博圖片）

艾志恆演唱會2026深圳 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人訊息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。