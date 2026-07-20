世界盃｜中場表演長達27分鐘　朗尼批「垃圾」網民呻多餘只想睇波

世界盃阿根廷與西班牙的決賽於今日香港時間凌晨於美國紐約舉行，本屆首設世界盃中場表演，演出集結多位巨星包括天后麥當娜（Madonna）、拉丁天后Shakira、Justin Bieber、Coldplay主音Chris Martin、BTS等，不過有不少網民都表示演出沒有主題，似乎在各有各唱，亦帶動不到氣氛。

本屆首設世界盃中場表演。（Getty Images）

「大細哨」華麗出場最驚喜

天后麥當娜（Madonna）由巴西球王朗拿度（Ronaldo）與朗拿甸奴（Ronaldinho）「左右護法」出場獻唱《Music》揭開序幕。之後Justin Bieber在人氣美劇《乜都得教練》（Ted Lasso）美國男星Jason Sudeikis與Brendan Hunt的介紹下出場，並背著結他自彈自唱《Everything Hallelujah》。

天后麥當娜（Madonna）由巴西球王朗拿度（Ronaldo）與朗拿甸奴（Ronaldinho）「左右護法」出場。（Getty Images）

人氣美劇《乜都得教練》（Ted Lasso）美國男星Jason Sudeikis。（Getty Images）

Justin Bieber背著結他自彈自唱《Everything Hallelujah》。（Getty Images）

BTS勁歌熱舞High爆獻唱《Dynamite》

而主唱2026世盃主題曲《Dai Dai》的天后Shakira與Burna Boy繼上月於墨西哥城舉行的世盃開幕表演後，再度獻唱主題曲。接著，英國男歌手Robbie Williams連同Nicole Scherzinger及Laura Pausini合唱國際足協主題曲《Desire》，而韓國男團BTS則勁歌熱舞唱出《Dynamite》，而負責統籌今次表演的Chris Martin最後出場。

主唱2026世盃主題曲《Dai Dai》的天后Shakira繼上月於墨西哥城舉行的世盃開幕表演後，再度獻唱主題曲。（Getty Images）

英國男歌手Robbie Williams連同Nicole Scherzinger及Laura Pausini合唱國際足協主題曲《Desire》。（Getty Images）

BTS勁歌熱舞High爆獻唱《Dynamite》。（Getty Images）

Chris Martin擔任中場表演的統籌。（Getty Images）

朗尼狠批「垃圾」網民力撐只想睇波

有部分外媒報道，中場休息由15分鐘被拖延至27分鐘，引起不利球員身體狀態調整的爭議。而英國前球星朗尼（Wayne Rooney）在節目期間狠批中場表演「垃圾」，並表示有份表演的歌手自己都很喜歡，但覺得表演未能令他投入其中：「好老實，我最鍾意的部份就是完結的時候。我想快點睇返波，表演有點平淡，我喜歡Burna Boy，我喜歡Shakira，我喜歡Bieber，但表演太平淡。」

朗尼的一番話獲得大批網民同意，網民留言表示表演多餘只想睇波。（節目畫面）

朗尼的一番話獲得大批網民同意兼力撐，有網民留言表示看世界盃決賽重點在球賽而不是歌手唱歌，更指表演令人看得尷尬：「我認同佢，個表演悶到，我只係想睇波」、「睇到好老尷 成個show好冇主題，帶動唔到氣氛。」、「搞half time show 根本唔理解現場/電視球迷睇足球決賽真係會好緊張 邊有心情聽歌睇表演」、「確實悶」、「多餘嘅表演」。