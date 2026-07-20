晚安莉莉演唱會2026香港加場｜門票攻略＋購票連結＋座位表

晚安莉莉《Wish You GoodNight Lillie》香港演唱會將於2026年9月26日（星期六），加場25日（星期五）在 麥花臣場館舉行，會在KKTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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優惠期：2026年6月10日 至 2026年7月10日

優惠碼：HK01USER

晚安莉莉《Wish You GoodNight Lillie》香港演唱會海報（IG@ccy_ent）

晚安莉莉演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年9月26日（星期六），加場25日(星期五)

演唱會時間：晚上8時

演唱會地點：麥花臣場館

門票價錢：VIP - HKD$1180(企位) / A - HKD$780 (企位/坐位) / B - HKD$580 (坐位)

晚安莉莉（IG@goodnight.lillie）

晚安莉莉演唱會2026香港 | 加場公開售票

公開發售平台：KKTIX

公開開賣日期：2026年8月14日(星期五）

公開開賣時間：下午1時起

晚安莉莉演唱會2026香港 | 限量套票優先購（完）

時間：7月30日(星期四) 上午11時至7月31日(星期五)下午11時59分

網址 : bookyay.com

VIP獨家福利：

-團體合照 (10人一組)

-簽名海報

-優先入場

晚安莉莉《Wish You GoodNight Lillie》香港演唱會座位表（IG@ccy_ent）

晚安莉莉演唱會2026香港 | 公開發售（完）

公開發售平台：KKTIX

公開開賣日期：2026年8月3日(星期一)

公開開賣時間：下午1時起

晚安莉莉 演唱會2026香港 | KKTIX 3個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習演唱會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。