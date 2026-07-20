BoA粉絲見面演唱會2026澳門｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表

BoA《2026 BoA FAN CONCERT [BoA the MIC] in MACAU》粉絲見面演唱會將於2026年8月29日 (週六)在澳門葡京人H853娛樂館舉行，會在大麥優先開賣門票，並會在大麥, Trip.com開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

BoA《2026 BoA FAN CONCERT [BoA the MIC] in MACAU》演唱會將於2026年8月29日 (週六)在澳門葡京人H853娛樂館舉行（大麥）

BoA粉絲見面演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026年8月29日 (週六)

演唱會時間：7PM

演唱會地點：澳門葡京人H853娛樂館

門票價錢：HKD 1599/1199/899/699

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BoA粉絲見面演唱會 票價及福利（大麥）

BoA粉絲見面演唱會2026澳門 | 會員預售優先購票

優先訂票渠道：大麥

門票發售時間：2026年7月21日， 7PM – 11:59PM

*會員預購每個會員申請碼每次限購1張，公開發售每個大麥ID每場限購4張（包含1張會員預售）。

BoA粉絲見面演唱會2026澳門 | 公開發售

公開發售平台 ：大麥、Trip.com

公開開賣日期：2026年7月22日（週三）

公開開賣時間：7PM

BoA粉絲見面演唱會2026澳門 | 座位表

BoA澳門演唱會座位表（大麥）

BoA粉絲見面演唱會2026澳門 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。