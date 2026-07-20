BoA粉絲見面演唱會2026澳門｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表
撰文：河伯 多娜
出版：更新：
BoA《2026 BoA FAN CONCERT [BoA the MIC] in MACAU》粉絲見面演唱會將於2026年8月29日 (週六)在澳門葡京人H853娛樂館舉行，會在大麥優先開賣門票，並會在大麥, Trip.com開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日
優惠碼：HK01SHOWPASS
BoA粉絲見面演唱會2026澳門 | 詳情
演唱會日期：2026年8月29日 (週六)
演唱會時間：7PM
演唱會地點：澳門葡京人H853娛樂館
門票價錢：HKD 1599/1199/899/699
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BoA粉絲見面演唱會2026澳門 | 會員預售優先購票
優先訂票渠道：大麥
門票發售時間：2026年7月21日， 7PM – 11:59PM
*會員預購每個會員申請碼每次限購1張，公開發售每個大麥ID每場限購4張（包含1張會員預售）。
BoA粉絲見面演唱會2026澳門 | 公開發售
公開發售平台 ：大麥、Trip.com
公開開賣日期：2026年7月22日（週三）
公開開賣時間：7PM
BoA粉絲見面演唱會2026澳門 | 座位表
BoA粉絲見面演唱會2026澳門 | 大麥 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。