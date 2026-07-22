PLAVE演唱會2026澳門｜門票優先／公售攻略＋購票連結＋座位表

2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC] in Macao將於2026年10月31日(星期六）在倫敦人綜藝館舉行，會在金光票務、大麥網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

PLAVE澳門演唱會將於2026年10月31日(星期六）在倫敦人綜藝館舉行。（FB@Rolemodel Entertainment Group）

PLAVE演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：10月31日(星期六）

演唱會時間：晚上6時

演唱會地點：倫敦人綜藝館

門票價錢：HKD/MOP $1,899、$1,399 及 $999 (全場座位)

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*所有購買$1,899門票的觀眾將可參與演前彩排及演後Talk Session，並獲得VIP專屬頸繩及通行證、個人及團體小卡一套、巡演印章貼紙及印刷版簽名海報。

*所有購買$1,399門票的觀眾將可參與演後Talk Session，並獲得個人及團體小卡一套、巡演印章貼紙及印刷版簽名海報。

PLAVE澳門演唱會粉絲福利。（FB@Rolemodel Entertainment Group）

PLAVE演唱會2026澳門 | PLLI MEMBERSHIP (GLOBAL)會員優先購票

1. PLLI MEMBERSHIP (GLOBAL)會員優先購票登記

優先購票會員登記平台：Weverse

優先購票會員登記日期：7月22日（星期三）中午12時至7月26日（星期日) 中午12時

*必須於上述登記期間到Weverse登記方可參與會員優先購票，登記詳情請上Weverse查閱。

2. CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票

優先購票會員發售平台：金光票務

優先購票會員開賣日期：8月4日(星期二)

優先購票會員開賣時間：中午12時至晚上11時59分

PLAVE（IG@plave_official）

PLAVE演唱會2026澳門 | 公開發售

公開發售平台：金光票務、大麥網

公開開賣日期：8月5日(星期三)

公開開賣時間：中午12時起

PLAVE演唱會2026澳門 | 座位表

PLAVE澳門演唱會座位表。（FB@Rolemodel Entertainment Group）

PLAVE演唱會2026澳門 | 大麥 4 個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。