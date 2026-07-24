邱鋒澤演唱會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表

邱鋒澤《Bend The Lines》演唱會將於2026年10月31日（星期六） 在「澳門百老匯」 – 百老匯舞台（Broadway Theatre at Broadway Macau） 舉行，會在Klook、銀河票務開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

邱鋒澤演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：10月31日（星期六）

演唱會時間：17：00

演唱會地點：「澳門百老匯」 – 百老匯舞台（Broadway Theatre at Broadway Macau）

門票價錢：澳門幣/港幣 1,188 / 988 / 788 / 588 元

2026 邱鋒澤 Feng Ze《Bend The Lines》Concert 澳門站海報。（IG@reasonbrothers）

邱鋒澤演唱會2026澳門｜門票公售

公開發售平台 ：Klook、銀河票務

公開開賣日期： 2026年7月31日（星期五）

公開開賣時間：中午12時

2026 邱鋒澤 Feng Ze《Bend The Lines》Concert 澳門站海報。（IG@reasonbrothers）

邱鋒澤演唱會2026澳門 | Klook 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。