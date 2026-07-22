izna演唱會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

izna《2026 izna CONCERT TOUR: WHO DAT GIRL? in HONG KONG》演唱會將於2026年10月24日（星期六）在麥花臣場館舉行，會在大麥網、BOOKYAY開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

izna是韓國女子音樂團體。（IG@izna_offcl）

izna演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年10月24日（星期六）

演唱會時間：18時

演唱會時間：麥花臣場館

《2026 izna CONCERT TOUR: WHO DAT GIRL? in HONG KONG》演唱會海報。（IG@ssu_entertainment_hk）

izna演唱會2026香港 | 門票公售

公開發售平台 ：大麥網、BOOKYAY 公開開賣日期：2026年8月18日（星期二）

公開開賣時間：中午12時起

門票價錢：HK$1,799 (VIP) / HK$1,399 / HK$899（全場座位）

📌 全場觀眾皆可參與「歡送環節」，及獲得「香港站限定小卡套裝」。

📌 VIP - HK$1,799門票持有人可獲得「VIP專屬小卡套裝」。

📌 於2026年10月18日（星期日）下午11:59:59前成功購票者，可以使用「票證編號」參加更多粉絲福利登記的資格。

📌 「更多粉絲福利」將於2026年10月21日（星期三）中午12時起，通過BOOKYAY網站以先到先得形式進行登記。

《2026 izna CONCERT TOUR: WHO DAT GIRL? in HONG KONG》演唱會購票福利。（IG@ssu_entertainment_hk）

izna演唱會2026香港 | 座位表

《2026 izna CONCERT TOUR: WHO DAT GIRL? in HONG KONG》演唱會座位表。（IG@ssu_entertainment_hk）

izna演唱會2026香港 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。