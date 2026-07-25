Ian陳卓賢直播後台除衫騷胸肌　黎明1992年早已玩過：換褲唔好影

日前（23日）MIRROR成員陳卓賢（Ian）在演唱會上大派福利，直接在大螢幕直播後台換衫過程，大騷結實胸肌，令全場歌迷瘋狂歡呼。不過，原來早於1992年，天王黎明已經在演唱會上玩過這招。



陳卓賢開騷直播後台換衫過程。（胡凱欣 攝）

強壯。（胡凱欣 攝）

換衫。（胡凱欣 攝）

Ian演唱會直播換衫騷胸肌惹尖叫

陳卓賢（Ian）日前（23日）於啟德體藝館舉行《IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》演唱會，期間為歌迷送上極大驚喜，直接將後台完整換衫過程直播出街。畫面中他除衫大騷強勁胸肌，不時望向鏡頭，惹得現場歌迷瘋狂歡呼尖叫，氣氛推至頂點。

大騷胸肌。（胡凱欣 攝）

勁！（胡凱欣 攝）

黎明早過Ian玩演唱會公開除衫

雖然Ian這招極具震撼力，但其實天王黎明早過Ian玩演唱會直播除衫。黎明在1992年的《一夜傾情演唱會》中，就曾於舞台間場及串燒歌期間，公開進行換衫的過程，作風相當前衛。

黎明1992年《一夜傾情演唱會》直播後台換衫。（網上影片截圖）

黎明換衫金句連發：換褲唔好影

從當年的影片可見，黎明急急腳趕到後台，對鏡頭直言：「呢個演唱會我想畀大家睇下，我換衫到底需要幾多秒。」他邊除衫邊叫大家倒數：「大家幫我開始數好唔好？三、二、一！」更笑言：「麻煩快啲啦，睇下我可唔可以做最快換衫嘅歌手。」

快步衝向後台。（網上影片截圖）

挑戰最快速度換衫。（網上影片截圖）

最爆笑的是，換到一半他急忙阻止拍攝：「得啦得啦！換褲唔好影！換褲唔影得，因為下面冇穿褲……」更強調：「影咗出唔到街！」最後在工作人員的幫助下成功換上衣服，連聲說：「OK！得啦得啦得啦！」便急步衝返上台，場面相當好笑。

大叫除褲不要拍。（網上影片截圖）

直播除衫畫面。（網上影片截圖）

看起來非常急。（網上影片截圖）

快步衝上台。（網上影片截圖）