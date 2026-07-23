Ian陳卓賢為啟德騷積極操肌背心亮相　聯手50人管弦樂團呈獻盛宴

踏入7月盛夏，陳卓賢Ian與歌迷的「23之約」，不經不覺已來到第7回，《IAN CHAN : GROWTH : LIVE 2026》 一連9場演唱會，今晚（23日）8:23pm於啟德體藝館揭開序幕。



《IAN CHAN : GROWTH : LIVE 2026》 一連9場演唱會。（IG@iancychan）

花半年時間打造儀式感

《IAN CHAN : GROWTH : LIVE 2026》 是Ian花盡心思用半年時間打造的「純個人作品」演唱會，自本年1月23日，Ian每月都準時上線，把新歌派台，他形容「每個月23號都約定大家，等大家期待7月23號，就好似每個月都寄一封信比你約會你，到咗呢一日終於見面。」近日Ian更不時上水與Hellosss一起倒數，是一個滿滿儀式感的舖排。

lan到場館綵排。（IG@iancychan）

9晚不同主題毫不簡單

隨著演唱會的日子日趨步近，Ian和監製莊少榮（細榮）都進入蓄勢待發的狀態，兩人都在ig story披露了少量演唱會的資訊。之前提及的9場演唱會不同主題，分別是Ocean, Gloomy, Miracle, Party, Star, Wedding, Dreams, Winter及Summer Night，而且每場由不同顏色代表，細榮稱之為「嘔心瀝血之作，成長真係唔簡單」。頭場會是以什麼主題打頭陣，今晚8:23pm就可以揭曉。

9晚不同主題毫不簡單。（公關提供）

Ian IG教跳舞郁吓手仔

除了演唱會監製，舞蹈總監Beeplok亦有在IG上與Ian玩掉換身份，由Ian充當舞蹈老師，教同學Beep跳舞，為《Growth !》副歌設計了一小段可一齊參與的舞蹈動作，除了Ian提醒歌迷要「郁吓手仔」練舞，細榮亦代Ian在ig回答Hellosss「要」參與跳舞，相信這是一個非一般的演唱會，大家都要準備200%投入。

IG教跳舞郁吓手仔。（IG@iancychan）

日日操gym背心係基本

Ian之前在訪問中透露，雖然受腳傷舊患困擾，但為了演唱不可或缺的show肌及舞蹈環節，他早已回復日日操肌及投入練舞。Ian對自己的體能十分有信心，應付9場演唱沒困難。「依家每日操Gym！」Ian更笑說演唱會背心是基本，看來Hellosss們要拭目以待，準備好每晚8:23pm準時入場，與Ian分享努力成果。

日日操gym背心係基本。（IG@iancychan）

50人管弦樂團音樂盛宴

音樂方面，2024年《Tears》演唱會起用了40人管弦樂團，今次《Growth》演唱會細榮劇透了管弦樂團陣容多達50人，是一場「音樂盛宴」。Ian亦有上載綵排片段到ig story，可見一切都準備就緒，大家都期待着今晚的來臨。Ian說演唱會的所有歌曲都是由他作曲，而為了演唱會的歌單更加豐富、主題更加突出，他除寫了《Growth！》為演唱會主題曲外，更特別創作了不同曲風的作品，把音樂上不同面向呈現於觀眾眼前。

50人管弦樂團音樂盛宴。（IG@iancychan）

Ian國際歌迷會全力應援

偶像開演唱會，當然少不了歌迷應援。陳卓賢國際歌迷會（香港），要與lan一起沉浸式走上成長之路。歌迷會早於7月初已在體育園零售館Mall1的2樓Food Gala & Food Muse美食廣場，安排了應援佈置，當中包括電子屏幕、天花掛牌、餐盤紙、桌上貼紙、大型展示板等等，而全場不同位置均有展示lan以往歌曲作品連QR code，希望觀眾入場前可再次重溫lan所有作品。

Ian國際歌迷會全力應援。（公關提供）

歌迷會包攬啟德打卡位

此外，鑽石山站轉線走廊亦有《IAN CHAN : GROWTH : LIVE 2026》 數碼廣告，演唱會期間每天播映。為了整個啟德都遍佈lan Growth的足跡，歌迷會及Hellosss合力在啟德零售館1地下中庭、啟德零售館2 Level 1及3，準備了20多個應援佈置，令任何人士都可以一起打卡，一同沉浸於lan Chan Growth之中。Ian演唱會9晚有不同主題，歌迷會是否會效法偶像的細密心思，每晚安排不同的打卡應援佈置及紀念品派發，就留待各位Hellosss到時入場揭盅了。