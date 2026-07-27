寫不得你舞台劇2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

由梁祖堯、王菀之、谷祖琳、盧鎮業主演的《寫不得你 Love at Last Sight》舞台劇將於2026年10月23日至25日、10月27日至31日、11月1日、3日至8日在香港演藝學院歌劇院舉行，會在Cityline開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



>> 更多香港演唱會及活動介紹 <<

>> 立即購買！香港不同演唱會門票 <<

輸入01獨家優惠碼，購買港澳演唱會門票滿HK$2,000即減$108！

優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

《寫不得你 Love at Last Sight》舞台劇海報（IG@dharmaworkshophk）

寫不得你舞台劇2026香港 | 詳情

演唱會時間：2026年10月23日至24日、10月27日至31日、11月3日至7日（晚上 8:00）

10月25日、11月1日、11月8日（下午3:00）

演唱會地點：香港演藝學院歌劇院

門票價錢：$890, $690, $490

>> 更多香港演唱會及活動介紹 <<

梁祖堯（IG@pumpkinjojoinstagram）

寫不得你舞台劇2026香港 | 公開發售

公開發售平台：Cityline

公開開賣日期：7月30日

公開開賣時間：上午11時起

寫不得你舞台劇2026香港 | Cityline 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。