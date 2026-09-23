藝聲YESUNG演唱會2026澳門加場｜門票優先公售攻略＋連結＋座位表

藝聲《2026 YESUNG 10TH ANNIVERSARY TOUR[ABOUT THE THINGS WE CALLED ORDINARY]》演唱會將於2026年11月14日（星期六），11月15日（星期日）加開一場在澳門百老匯劇院舉行，會在有待官方公佈開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

藝聲YESUNG演唱會將於2026年11月14日（星期六）在澳門百老匯劇院舉行（IG@imemacau）

藝聲YESUNG演唱會2026澳門加場 | 詳情

演唱會日期：2026年11月14日（星期六），11月15日（星期日）（加開）

演唱會時間：晚上7點（星期六），晚上6點（星期日）

演唱會地點：澳門百老匯劇院

門票價錢：

-VIP (*SOUND CHECK EVENT) 澳門幣1699元

*ONE (1) VIP SEATED CONCERT TICKET

*EXCLUSIVE ACCESS TO SOUND CHECK EVENT

*EXCLUSIVE VIP GIFT

*VIP LAMINATE & LANYARD

*EARLY ENTRY

-CAT 1 SEATED 澳門幣1199元

-CAT 2 SEATED 澳門幣899元

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藝聲YESUNG演唱會2026澳門加場 |E.L.F. 會員（GL）優先購票

優先訂票渠道：FANTOPIA & 大麥

門票發售時間：2026年9月28日（星期一）

門票開賣時間：中午12點至晚上7點

*僅限已完成登記的會員

E.L.F. MEMBERSHIP會員編號即為您的預購碼

藝聲YESUNG演唱會2026澳門加場 | 公開發售

公開發售平台 ：銀河票務、大麥、FANTOPIA

公開開賣日期：2026年9月29日（星期二）

公開開賣時間：12:00

藝聲YESUNG演唱會2026澳門 | 座位表

藝聲YESUNG演唱會2026澳門 | 座位表

藝聲YESUNG演唱會2026澳門｜大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。