BIGBANG演唱會2026台北｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

BIGBANG《𝗕𝗜𝗚𝗕𝗔𝗡𝗚 𝟮𝟬𝟮𝟲-𝟮𝟬𝟮𝟳 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗧𝗢𝗨𝗥 < 𝗫𝗫 : 𝗖𝗢𝗦𝗠𝗢𝗦 > 𝗜𝗡 TAIPEI》演唱會將於2026年10月10日(六)-10月11日(日)在臺北大巨蛋舉行，會在Trip.com、Klook、Ticket Plus遠大售票系統優先開賣門票，並會在Ticket Plus遠大售票系統開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



《𝗕𝗜𝗚𝗕𝗔𝗡𝗚 𝟮𝟬𝟮𝟲-𝟮𝟬𝟮𝟳 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗧𝗢𝗨𝗥 < 𝗫𝗫 : 𝗖𝗢𝗦𝗠𝗢𝗦 > 𝗜𝗡 TAIPEI》將於2026年10月10日(六)-10月11日(日)在臺北大巨蛋舉行（IG@ticketplusasia）

BIGBANG演唱會2026台北 | 詳情

演唱會日期：2026年10月10日(六)-10月11日(日)

演唱會時間：晚上8時

演唱會地點：臺北大巨蛋

門票價錢： VIP 1 $9,430 / VIP 2 $9,380 / VIP 3 $8,880 /$8,380 / $7,980 / $6,980/ $6,480 / $4,980 / $3,980 / $2,980

身心障礙優惠席 $3,990 / $3,490

(VIP 1區為站席)

購買 VIP 區域（VIP 1、VIP 2、VIP 3）的歌迷，可以加購NT$20享專屬福利：

VIP 1（ULTIMATE VIP）：VIP 1區站席票1張 + 專屬快速通道購買周邊 + VIP專屬報到櫃檯 + 4張巡演限定小卡 + VIP巡演紀念包 + VIP紀念吊牌及掛繩。

VIP 2（DIAMOND VIP）：VIP 2區座席票1張 + 專屬快速通道購買周邊 + VIP專屬報到櫃檯 + 4張巡演限定小卡 + VIP巡演紀念包 + VIP紀念吊牌及掛繩。

VIP 3（GOLD VIP）：VIP 3區座席票1張 + VIP專屬報到櫃檯 + 4張巡演限定小卡 + VIP巡演紀念包 + VIP紀念吊牌及掛繩。

*VIP 套票福利不包含與 BIGBANG 成員見面（Meet & Greet）或合照。

*本次活動購票進場採實名制。

*BIGBANG V.I.P MEMBERSHIP Presale、中國信託卡友優先購階段：每位會員每場次累計限購2張票券。

台北站VIP福利（Ticket Plus遠大售票系統）

BIGBANG演唱會2026台北 | BIGBANG V.I.P MEMBERSHIP優先購票

1. BIGBANG V.I.P MEMBERSHIP會員優先購票登記

優先購票會員登記平台：b.stage

優先購票會員登記日期：7月29日（二）早上10點至8月2日（日）晚上11點59分

限購：２張

*須先於官方b.stage完成Membership Survey登記，才具備會員優先購票資格。

＊購票時需輸入完整優先購序號 (請注意全半形及大小寫)，序號一經使用購買成功後便失效

2.BIGBANG V.I.P MEMBERSHIP會員優先購票

優先訂票渠道：Ticket Plus遠大售票系統

門票發售日期：8月17日（一）

門票發售時間：早上10點至晚上11點59分

BIGBANG演唱會2026台北 | 中國信託卡友優先購優先購票

優先訂票渠道：Ticket Plus遠大售票系統

可使用信用卡：中國信託信用卡或簽帳金融卡（無法使用 AE、大來、銀聯卡購票）

門票發售日期：8月18日(二)

門票發售時間：早上10點至晚上11點59分

BIGBANG演唱會2026台北 | Trip.com優先購票

優先訂票渠道：Trip.com

門票發售日期：8月19日（三）

門票發售時間：早上10點

BIGBANG演唱會2026台北 | Klook優先購票

優先訂票渠道：Klook

門票發售日期：8月19日（三）

門票發售時間：早上10點

BIGBANG演唱會2026台北 | 公開發售

公開發售平台 ：Ticket Plus遠大售票系統

公開開賣日期：8月20日（四）

公開開賣時間：早上10點

BIGBANG演唱會2026台北 | 座位表

BIGBANG演唱會台北站座位表（Ticket Plus遠大售票系統）

BIGBANG演唱會2026台北 | Klook 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。