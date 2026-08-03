EPEX演唱會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

EPEX《EPEX 4th CONCERT <ECHO> IN HONG KONG》演唱會將於2026年8月30日（星期日）在AXA 安盛創夢館舉行，會在Trip.com、KKTIX、大麥、Ctrip開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

EPEX《EPEX 4th CONCERT <ECHO> IN HONG KONG》演唱會將於2026年8月30日（星期日）在AXA 安盛創夢館舉行（IG@wanxing.mo.ltd）

EPEX演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年8月30日（星期日）

演唱會時間：第一場 15:00／第二場 19:30

演唱會地點：AXA 安盛創夢館

門票價錢：VIP HKD $1,388 / HKD $1,088 / HKD $788

票價及對應福利（IG@wanxing.mo.ltd）

EPEX演唱會2026香港 |公開發售

公開發售平台 ：Trip.com、KKTIX、大麥、Ctrip

公開開賣日期：8月6日 (星期四)

公開開賣時間：中午12時起

EPEX演唱會2026香港 | 座位表

座位表（IG@wanxing.mo.ltd）

EPEX演唱會2026香港 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。