BIGBANG演唱會2026新加坡｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

BIGBANG《BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN SINGAPORE》演唱會將於2026年10月17日（六）在新加坡國家體育場舉行，會在Trip.com、ticketmaster.sg優先開賣門票，並會在ticketmaster.sg開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

BIGBANG《BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN SINGAPORE》演唱會將於2026年10月17日（六）在新加坡國家體育場舉行（ticketmaster）

BIGBANG演唱會2026新加坡 | 詳情

演唱會日期：2026年10月17日（六）

演唱會時間：晚上19:00

演唱會地點：新加坡國家體育場

門票價錢：BIGBANG VIP ULTIMATE（站票）：$498；

BIGBANG VIP DIAMOND（坐票）：$458；

BIGBANG VIP GOLD（坐票）：$398；

CAT 1：$348；CAT 2：$318；CAT 3：$288； CAT 4：$248 ；CAT 5：$198；CAT 6：$158；CAT 7（視線受限）：$288

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*票價501美元及以上的門票，每張收取20美元預訂費。

*票價在301美元至500美元之間的門票，每張收取10美元的預訂費。

*票價在1美元至300美元之間的門票，每張收取8美元的預訂費。

BIGBANG VIP ULTIMATE

一張CAT 1普通入場站票

BIGBANG小卡套裝

獨家套裝包含四張BIGBANG定製小卡

現場貴賓特權

專用辦理入住

場館內設有官方商品購物專用「快速通道」。

VIP商品

BIGBANG VIP巡演特別禮品【專為VIP設計】

VIP紀念卡及配套掛繩

BIGBANG VIP DIAMOND

一張CAT 1預留座位票

BIGBANG小卡套裝

獨家套裝包含四張BIGBANG定製小卡

現場貴賓特權

專用辦理入住

場館內設有官方商品購物專用「快速通道」。

VIP商品

BIGBANG VIP巡演特別禮品【專為VIP設計】

VIP紀念卡及配套掛繩

BIGBANG VIP GOLD

一張CAT 1預留座位票

BIGBANG小卡套裝

獨家套裝包含四張[4] BIGBANG定製小卡

現場貴賓特權

專用辦理入住

場館內設有官方商品購物專用「快速通道」。

VIP商品

BIGBANG VIP巡演特別禮品【專為VIP設計】

VIP紀念卡及配套掛繩

* BIGBANG不參與任何VIP活動。VIP套餐不包含與BIGBANG成員的見面會或合影。

BIGBANG（小紅書圖片）

BIGBANG演唱會2026新加坡 | BIGBANG V.I.P MEMBERSHIP會員優先購票

1. BIGBANG V.I.P MEMBERSHIP會員優先購票登記

優先購票會員登記平台：b.stage

優先購票會員登記日期：7月29日（二）早上10點至8月2日（日）晚上11點59分

*須先於官方b.stage完成Membership Survey登記，才具備會員優先購票資格。

2.BIGBANG V.I.P MEMBERSHIP會員優先購票

優先訂票渠道：ticketmaster.sg

門票發售時間：2026年8月11日（星期二）12:00 – 23:59

BIGBANG演唱會2026新加坡 | Trip.com優先購票

優先訂票渠道：Trip.com

門票發售時間：2026年8月12日（星期三）10:00起

BIGBANG演唱會2026新加坡 | 公開發售

公開發售平台 ：ticketmaster.sg

公開開賣日期：2026年8月13日（星期四）

公開開賣時間：上午10点起

*所有時間均為當地時間。

BIGBANG演唱會2026新加坡 | 座位表

座位表（ticketmaster）

BIGBANG演唱會2026新加坡 | Trip 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。