人夫集團Show加場農夫x張繼聰｜門票公售攻略＋購票連結＋座位表

農夫x張繼聰《人夫集團》將於2026年10月9-11日, 15-18日, 23-24日 8:00pm；25/10 3:00pm在西九文化區戲曲中心大劇院舉行，公開發售反應熱烈，門票全部售罄！現在官方加開10月10、11、17、18及24日 3pm場次，總共五場！！屆時會在Klook開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



農夫x張繼聰《人夫集團》加場海報。（IG@sofasocool）

農夫x張繼聰《人夫集團》2026香港 | 詳情

演唱會時間：2026年10月9-11日, 15-18日, 23-24日 8:00pm；10月25日 3:00pm

演唱會加場：10月10、11、17、18及24日 3pm場次 （總共五場）

演唱會地點：西九文化區戲曲中心大劇院

門票價錢：$1080 (預要上台) / $880 / $680 / $480 (每張門票須支付$50購票服務手續費)

優先訂票平台：Klook

*節目長約100分鐘。粵語演出，不設字幕。

*遲到觀眾須待適當時候方可進場。

*農作天下保留更改節目及表演者之權利。

農夫x張繼聰《人夫集團》海報。（IG@sofasocool）

農夫x張繼聰《人夫集團》2026香港 | 加場公售

公開發售平台：Klook

公開開賣日期：2026年8月21日

公開開賣時間：中午12點

農夫（IG@6wing_fama）

農夫x張繼聰《人夫集團》2026香港 | 座位表

農夫x張繼聰《人夫集團》2026香港 | Klook 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。