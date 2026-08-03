黃寅燁粉絲見面會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

黃寅燁《𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐇𝐖𝐀𝐍𝐆 𝐈𝐍 𝐘𝐎𝐔𝐏 𝐅𝐀𝐍𝐌𝐄𝐄𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐎𝐔𝐑 <𝐓𝐨 𝐲𝐨𝐮> 𝐢𝐧 𝐇𝐎𝐍𝐆 𝐊𝐎𝐍𝐆》粉絲見面會將於2026.09.19 (六)在AXA Dreamland, Go Park舉行，會在KKTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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黃寅燁《𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐇𝐖𝐀𝐍𝐆 𝐈𝐍 𝐘𝐎𝐔𝐏 𝐅𝐀𝐍𝐌𝐄𝐄𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐎𝐔𝐑 <𝐓𝐨 𝐲𝐨𝐮> 𝐢𝐧 𝐇𝐎𝐍𝐆 𝐊𝐎𝐍𝐆》粉絲見面會將於2026.09.19 (六)在AXA Dreamland, Go Park舉行（IG@accompany_official）

黃寅燁粉絲見面會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026.09.19 (六)

演唱會時間：17:00

演唱會地點：AXA Dreamland, Go Park

門票價錢：HKD1580/HKD880

黃寅燁粉絲見面會2026香港 |票價及對應福利（IG@accompany_official）

黃寅燁粉絲見面會2026香港 | 公開發售

公開發售平台 ：KKTIX

公開開賣日期：2026.08.07 (五)

公開開賣時間：中午12點

黃寅燁粉絲見面會2026香港 | 座位表

黃寅燁粉絲見面會2026香港 |座位表（IG@accompany_official）

黃寅燁粉絲見面會2026香港 | KKTIX 3個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習演唱會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。