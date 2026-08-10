SEVENTEEN兵役震撼彈！珉奎9月服非現役　勝寬、Dino10月入軍樂隊

韓國頂級男團SEVENTEEN服兵役潮正持續推進，經理人公司Pledis Entertainment於今日（8月10日）在官方社交平台Weverse無預警發布震撼公告，一口氣宣布三名成員珉奎（Mingyu）、勝寬（Seungkwan）與Dino的最新服役日程，其中勝寬與年輕最小成員Dino（忙內）將於10月26日一同入伍陸軍軍樂隊，而珉奎則將於9月10日起以社會服務要員（非現役）身份履行兵役義務，消息一出隨即震驚全球CARAT（SEVENTEEN官方粉絲名稱）。



SEVENTEEN成員夫勝寬（부승관）生於1998年1月16日，於10月26日以陸軍軍樂兵入伍。（IG@pledis_boos）

珉奎率先服非現役 官方呼籲粉絲勿前往營區

根據《朝鮮日報》（ChosunBiz）報道，Pledis官方聲明指出，珉奎將率先於9月10日展開非現役服務，而勝寬與Dino則定於10月26日以陸軍軍樂隊成員身份同時入伍。官方特別提醒，由於入伍當天的營區報到儀式有多名士兵及家屬參與，為防止現場擁擠混亂，將不會舉辦任何公開送別活動，呼籲粉絲切勿前往服役地點或培訓中心。

SEVENTEEN成員金珉奎（김민규）於1997年4月6日出生，9月10日以社會服務要員入伍。（IG@min9yuk）

團體進入兵役空白期高峰 同日入伍給予粉絲安慰

隨着SEVENTEEN成員陸續收到徵集通知，團隊也正式進入兵役交接的「軍白期」高峰，包含先前入伍的淨漢，以及後續緊接排定行程的Hoshi與Woozi等人，均讓團隊未來的巡迴演唱會與完整體活動面臨結構性調整。

SEVENTEEN成員Dino（디노，本名李燦/이찬）於1999年2月11日出生，10月26日以陸軍軍樂兵入伍。（Ｘ＠세븐틴(SEVENTEEN))

據《韓國時報》（The Korea Times）報道，官方強調3位成員在正式入伍前，仍會順利完成所有已排定的官方行程，並已提前錄製好豐富的影音內容，以便在服役期間繼續與粉絲保持互動。勝寬與Dino選擇同一天進入軍樂隊服役，不僅在社交平台上引發極高討論度，也讓不少粉絲在震撼之餘獲得情感上的精神慰藉。