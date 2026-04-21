SEVENTEEN DxS演唱會2026澳門｜門票優先/公售攻略＋連結＋座位表

SEVENTEEN小分隊DxS [SERENADE] ON STAGE澳門站將於2026年6月6日（星期六）晚上6時在威尼斯人綜藝館舉行，會在金光票務優先開賣門票，並會在金光票務、大麥開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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DxS [SERENADE] ON STAGE澳門站將於2026年6月6日（星期六）晚上6時在威尼斯人綜藝館舉行。（Facebook@光尚娛樂-香港 SSU Entertainment-HK）

DxS演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：6月6日（星期六）

演唱會時間：晚上6時

演唱會地點：威尼斯人綜藝館

門票價錢：HKD/MOP $1,899、$1,499、$1,299 及 $999（全場座位）

DxS演唱會2026澳門 | CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票

1. CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票登記

優先購票會員登記平台：Weverse

優先購票會員登記日期：4月21日（星期二）下午2點 - 23日（星期四）晚上11時59分

*若要參與優先購票會員預售，須首先透過Weverse CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 申請優先購票碼。

2. CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票

優先購票會員發售平台：金光票務

優先購票會員開賣日期：4月29日（星期三）

優先購票會員開賣時間：中午12點—晚上11點59分

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DxS（X@pledis_17）

DxS演唱會2026澳門 |公開發售

公開發售平台：金光票務、大麥

公開開賣日期：4月30日（星期四）

公開開賣時間：中午12點

演唱會門票網購信用卡推介

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1. HK$800 現金（直接存入FPS戶口）；或

2. HK$800 惠康購物現金券；或

3. HK$800 蘋果禮品卡；或

4. NESCAFÉ® Dolce Gusto® Genio S Plus 咖啡機 + 6盒咖啡膠囊（價值HK$1,780）；或

5. Delsey 30" GRENELLE SE Expandable Front Opening Suitcase（價值HK$4,980；顏色隨機）；或

6. Marshall Emberton II 無線音箱 (價值$1499; 顏色隨機）



優惠受條款及細則約束。

DxS演唱會2026澳門 | 座位表

DxS [SERENADE] ON STAGE澳門站座位圖。（Facebook@光尚娛樂-香港 SSU Entertainment-HK）

DxS演唱會2026澳門 | 大麥 4 個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。