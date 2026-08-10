BIGBANG無預警公開20周年單曲《BiiG》預告！GD與太陽大聲再合體

K-pop殿堂級男團BIGBANG正式宣告回歸舞台！YG娛樂（YG Entertainment）今日（8月10日）無預下警公開BIGBANG出道20周年特別紀念單曲《BiiG》的官方預告海報。海報以漆黑夜幕為背景，三道藍、紅、黃色的極光交織，映照出三位成員的剪影，消息瞬間登上全球社交平台（Social Media）的熱搜榜，成為韓迷最熱門話題。



BIGBANG於今日（8月10日）發出出道20周年紀念單曲《BiiG》首波官方預告海報。海報左為太陽、大聲和G-Dragon。（IG@bigbang_2xx6）

BIGBANG20周年紀念單曲《BiiG》海報提示將在2026年8月19日韓國時間傍晚6時發布。（IG@bigbang_2xx6）

GD太陽大聲暌違多年再合體 單曲《BiiG》暗藏玄機

《BiiG》將會是BIGBANG隊長權志龍（G-Dragon）、太陽（Taeyang）與大聲（Daesung）繼近年各自展開個人音樂活動後，再次以BIGBANG之名推出團體作品。

太陽Taeyang身為團隊主唱與舞蹈靈魂，以藍色極光映照經典輪廓展現出其獨特的神秘感。（IG@bigbang_2xx6）

預告海報設計雖然極簡，卻充滿對歌迷「VIP」（BIGBANG粉絲名稱）的致意，海報中央由三道主色調穿透黑暗，呼應三人獨特且互補的風格。業界人士分析，單曲名稱《BiiG》除了是團名延伸，字尾雙「i」更隱喻著「Identity（身份）」與「Infinity（無限）」，代表團體歷經20年洗禮後的全新進化。

隊長G-Dragon作為BIGBANG的音樂核心，海報以前衛的紅色光束為主題，展現獨特的時尚品味。（IG@bigbang_2xx6）

二代K-pop巨型再聚首 全球巡演動向成焦點

作為奠定全球韓流基礎的二代天團，BIGBANG自2006年出道以來，憑藉《Fantastic Baby》、《BANG BANG BANG》等現象級神曲改寫K-pop音樂版圖，即使成員如今隸屬不同經紀公司，號召力依然無人能及。

大聲Daesung憑藉溫暖性格與高亢具爆發力的聲音，以明亮的黃色光束為代表色。（IG@bigbang_2xx6）

隨着20周年紀念單曲預告的推出，音樂市場與樂迷高度關注這是否為全球巡演（World Tour）的序幕。娛樂產業分析師指出，若啟動20周年巡演，將為飽和的演唱會市場帶動龐大商業效益。目前通過發布的海報提示，歌曲將在2026年8月19日韓國時間傍晚六點發布，這消息讓全球數百萬歌迷再次陷入狂熱與等待。