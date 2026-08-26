王力宏演唱會2026美國聖荷西｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：亞瑟 多娜
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王力宏《最好的地方II》演唱會將於2026年12月19日（星期三）在SAP Center at San Jose, CA舉行，會在ticketmaster優先開賣門票，並會在ticketmaster開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
王力宏演唱會2026聖荷西 | 詳情
演唱會日期：12月19日（星期六）
演唱會時間：晚上8時
演唱會地點：SAP Center at San Jose, CA
門票價錢：暫未公布
王力宏演唱會2026聖荷西 | 優先購票
王力宏演唱會2026聖荷西 | Ticketmaster 優先購票
優先訂票渠道：Ticketmaster
門票發售時間：9月3日早上10時（PDT）
王力宏演唱會2026聖荷西 | SAP Center Presale 優先購票
優先訂票渠道：Ticketmaster
門票發售時間：9月3日早上10時（PDT）
王力宏演唱會2026聖荷西 | Sharks Presale 優先購票
優先訂票渠道：Ticketmaster
門票發售時間：9月3日早上10時（PDT）
王力宏演唱會2026聖荷西 | 公開售票
公開發售平台：Ticketmaster
公開開賣日期：9月3日
公開開賣時間：下午2時（PDT）