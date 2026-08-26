告五人演唱會2026台北｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表
撰文：亞瑟 多娜
出版：更新：
告五人 Accusefive《在這裏 @century》世界巡迴演唱會將於2026年11月7-8日 (六-日) 在台北小巨蛋（台北市松山區南京東路四段2號）舉行，會在私人銀行貴賓先開賣門票，並會在tixcraft開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
告五人 Accusefive演唱會2026台北 | 詳情
演唱會日期：11月7-8日 (六-日)
演唱會時間：晚上7時半
演唱會地點：台北小巨蛋（台北市松山區南京東路四段2號）
門票價錢：NT$ 3850 / 3250 / 2950 / 2450 / 1950 / 1550 / 800
注意：輪椅身障席 / 非輪椅身障席 NT$ 400
告五人演唱會2026台北 | 優先購票
告五人演唱會2026台北 | 凱基銀行私人銀行貴賓優先
優先訂票渠道：tixcraft
門票發售時間：2026年9月13日 (星期日)早上09:00 - 10:00
告五人演唱會2026台北 | 凱基銀行財管邀約貴賓優先
優先訂票渠道：tixcraft
門票發售時間：2026年9月13日 (星期日)早上10:30 - 11:30
告五人演唱會2026台北 | 公開發售
公開發售平台：tixcraft
公開開賣日期：2026年9月13日 (星期日)
公開開賣時間：中午12點
告五人 Accusefive演唱會2026台北 | 座位表
台北小巨蛋座位表僅供參考，實際以官方發布為準。
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