告五人演唱會2026台北｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

告五人 Accusefive《在這裏 @century》世界巡迴演唱會將於2026年11月7-8日 (六-日) 在台北小巨蛋（台北市松山區南京東路四段2號）舉行，會在私人銀行貴賓先開賣門票，並會在tixcraft開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

poster（FB@告五人 Accusefive）

告五人 Accusefive演唱會2026台北 | 詳情

演唱會日期：11月7-8日 (六-日)

演唱會時間：晚上7時半

演唱會地點：台北小巨蛋（台北市松山區南京東路四段2號）

門票價錢：NT$ 3850 / 3250 / 2950 / 2450 / 1950 / 1550 / 800

注意：輪椅身障席 / 非輪椅身障席 NT$ 400

告五人演唱會2026台北 | 優先購票

告五人演唱會2026台北 | 凱基銀行私人銀行貴賓優先

優先訂票渠道：tixcraft

門票發售時間：2026年9月13日 (星期日)早上09:00 - 10:00

告五人演唱會2026台北 | 凱基銀行財管邀約貴賓優先

優先訂票渠道：tixcraft

門票發售時間：2026年9月13日 (星期日)早上10:30 - 11:30

告五人演唱會2026台北 | 公開發售

公開發售平台：tixcraft

公開開賣日期：2026年9月13日 (星期日)

公開開賣時間：中午12點

告五人 Accusefive演唱會2026台北 | 座位表

台北小巨蛋座位表僅供參考，實際以官方發布為準。

台北小巨蛋座位表僅供參考，實際以官方發布為準。（IG@warnermusictw）

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