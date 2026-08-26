胡定欣首推單曲《未知也好》擁抱未知　重返小學母校拍MV尋初心

胡定欣今日（26日）正式推出首支個人單曲《未知也好》，為樂迷帶來不一樣的音樂感受。新歌由新晉音樂人奚伊妮作曲及與李冠麟共同監製，李冠麟填詞，並由Jason Szeto 編曲，打造出一首充滿溫暖與療癒感的作品，值此鼓勵大家，就算成了大人，偶爾冒失迷路亦無妨。人生本來就沒有既定的複製路線，面對生活中的不確定，不如學習放鬆心情。新歌《未知也好》已於各大音樂平台正式上架，MV亦將於今晚八時在YouTube首播。

胡定欣回歸初心推出首支個人單曲《未知也好》。（公關提供）

新歌以療癒與鼓勵為主題

過往胡定欣演唱的多為劇集歌曲，需要帶入劇中角色的故事；今次歌曲由概念到內容均完全源自她自身的經歷與想法，令她更能由心出發去詮釋。作品特別選擇療癒與鼓勵性的題材，源於她平時與fans交流時聽到的生活點滴，加上近年觀察到身邊不少人在生活中面對迷惘與未知。她以自己從歌唱比賽入行、隨後在演員路上不斷發掘自我並獲得認同的經歷為例，親身證明人生的道路往往出乎意料，希望藉由這首作品給予大眾陪伴與力量。

新歌以療癒與鼓勵為主題。（公關提供）

歌唱比賽入行繞一圈再做歌手

胡定欣坦言好開心 2026年可以憑歌手身份出歌，同時亦好感恩過去的演藝經歷，她表示：「我嘅演員腦好套用到《未知也好》上面，當初單純鍾意唱歌嘅我，完全估唔到自己會成為演員，仲喺演戲入面發掘到自己、得到大家支持。去到依家有機會出自己嘅歌，可能先係最好嘅時機。」因此胡定欣鼓勵大家，縱然未知前路如何，只要一步一步前行，不但會走出一條屬於自己的路，沿途更會遇到意想不到的風景，正如歌詞所寫：「尚有未知都很好，放輕鬆可感到，原來答案轉彎後會碰到。」

歌唱比賽入行繞一圈再做歌手。（公關提供）

重返母校聖安多尼禮堂舞台拍攝

為了展現歌詞中追尋初心的意境，胡定欣特別重返位於薄扶林的母校聖安多尼學校拍攝新歌MV，她透露：「新歌開頭講緊年輕讀書時嘅狀態，對我嚟講，唱歌就係我嘅初心，所以諗都唔諗，第一個畫面就係覺得一定要返小學母校聖安多尼學校去拍。我小學嗰陣已經好鍾意唱歌，有參加合唱團，學校彌撒又有做領唱，最鍾意就係上音樂堂。今次企返喺學校大禮堂嘅舞台去拍，好似返去自己嘅初心去睇返自己。」除了感謝學校借出拍攝場地，她亦感謝校方特別安排了兩位小師妹參與演出，代表她不同成長階段的寫照。

重返母校聖安多尼禮堂舞台拍攝。（公關提供）

被Max勇於嘗試的精神打動

除了重返母校，MV亦透過其他故事情節，傳遞出「無論處於任何年紀或階段，都要勇敢邁出一步去追夢」的訊息。MV邀請了咖啡品牌創辦人Max參與演出，胡定欣透露先前在社交平台看到Max由零開始、親自駕車到處請人飲咖啡並記錄過程，深受對方勇於嘗試的精神打動，認為這正是新歌希望帶給大眾的鼓舞。

MV亦透過其他故事情節，傳遞出「無論處於任何年紀或階段，都要勇敢邁出一步去追夢」的訊息。（影片截圖）

經歷完第一次製作屬於自己的歌曲，胡定欣非常期待未來會有更多作品，繼續探索與發掘自己，專心做自己喜歡的事。新歌《未知也好》現已於各大音樂平台正式上架，MV亦已同步推出。