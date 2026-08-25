Honey Punch韓國特訓回港開騷　音樂節打頭陣紫海應援震撼全場

人氣女團Honey Punch自本月初韓國特訓回港後工作不斷，深受各大品牌歡迎。日前，Honey Punch現身「圍系生活音樂節」任表演嘉賓打頭陣，吸引數百名忠實粉絲到場應援，場面相當墟冚！Honey Punch在是次表演中跳唱由音樂人伍樂城打造的夏日狂熱新歌《無糖賓治》外，還有《蝶式》及《Cantopop Medley》等一系列經典快歌串燒，展現高水準舞藝與紮實唱功，掀起觀眾全場大合唱將氣氛推到最高漲，現場尖叫聲恍如置身紅館般震撼。

Honey Punch獲邀出席《傳承慈善明星籃球嘉年華》擔任壓軸表演嘉賓演唱新歌《無糖賓治》（公關提供）

Honey Punch現身「圍系生活音樂節」任表演嘉賓打頭陣，吸引數百名忠實粉絲到場應援，場面相當墟冚（公關提供）

Honey Punch現身「圍系生活音樂節」任表演嘉賓打頭陣（公關提供）

HoneyPunch一周年立歌迷會

適逢 Honey Punch 慶祝成軍一周年，上星期正式成立官方歌迷會，一眾粉絲特別穿上「一周年應援專屬限定紀念棒球衫」到場應援，將現場點綴成一片壯觀的紫海。成員們演出後難掩興奮心情：「好開心今次活動有咁多粉絲嚟撐場！歌迷會啱啱成立，第一次見到大家着住成軍限定嘅紀念棒球衫，真係好感動。」談到同場嘉賓，她們直言與 VIVA 和 idG Bubbles 同台機會難得，期望透過良性競爭，共創樂壇百花齊放的局面。

Honey Punch演出表現受到網民高度評價讚賞指她們自韓國特訓後舞技大躍進，並寫上：「佢哋真係好有實力」、「見到嗰日嘅活動MC都有喺網上大讚Honey Punch！」、「睇到佢哋跳《Cantopop Medley》，諗返以前好多回憶，照顧到唔同年齡層嘅觀眾，抵讚呀！」

Honey Punch與VIVA 和 idG Bubbles出席 「圍系生活音樂節」任表演嘉賓。（公關提供）

Honey Punch宣傳新歌《無糖賓治》（公關提供）

跳唱新歌無糖賓治

Honey Punch 近日亦有出席不同的活動，除了亮相 ViuTV 直播綜藝節目《8點直樂 VIURIETY》宣傳新歌《無糖賓治》，並在節目中大玩遊戲，展現活潑親民的一面，還獲邀出席《傳承慈善明星籃球嘉年華》擔任壓軸表演嘉賓演唱新歌《無糖賓治》，現場觀眾反應非常熱烈掌聲不斷。