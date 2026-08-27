魏嘉瑩舉辦股東會與歌迷同歡　暖心金句鼓勵抗病粉絲超感動

「創作女聲」小魏魏嘉瑩日前舉辦二場《魏你而開股東大會》與歌迷同歡，除了演唱新曲〈快出來玩〉、〈我們是奇奇與蒂蒂〉，以及經典歌曲〈再見了小時候〉、〈航海家〉等歌給歌迷聽，也和歌迷玩遊戲，在玩遊戲之前，小魏也希望歌迷能彼此熟悉，打散重組分隊，粉絲現場一片哀嚎，甚至把「母子拆散」，小魏開玩笑說：「今天就成為E人的天堂，I人的地獄。」

魏嘉瑩日前舉辦二場《魏你而開股東大會》與歌迷同歡（公關提供）

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暖心金句鼓勵抗病粉絲

最後歌迷也在遊戲中越來越熟識彼此，歌迷也感謝小魏帶給他們的正能量，歌迷對著小魏說：「你和你的歌詞都是給動力，有些疾病不是外觀看的出來，看你演唱會是我目標，所以必須努力工作，雖然身體不舒服，但還是要認真上班。」小魏感動地回：「謝謝你，承受這麼大不舒服還是努力活下來，我接收到你的支持，對我來說也是很重要的力量。」

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熱跳虎爪舞回應抗病粉絲超暖心

小魏洗腦神曲〈快出來玩〉掀起全民「虎爪舞」熱潮，當天全場歌迷也早已練好，跟著她一起跳「虎爪舞」。接下來小魏魏嘉瑩繼續帶大家出來玩，只要參加KKBOX活動，就有機會與小魏一起免費暢遊香港主題樂園，原訂於8月23日《快出來玩》兒童新樂園快閃計畫，考量當天天候狀況及歌迷、家長與小朋友活動現場安全因素，經審慎評估後，決定將活動延期至9月28日中秋節連續假期舉行，期待大家跟著她一起〈快出來玩〉。