D4vd涉謀殺肢解未成年女友裁定證據充足　知名律師團退出辯護

美國樂壇新星D4vd（原名David Anthony Burke）今年4月涉嫌謀殺及肢解14歲女友Celeste Rivas Hernandez被捕，並被控一級謀殺、與未滿14歲人士進行猥褻行為以及毀壞屍體罪。據外媒報道，7月27日檢方已提供充分證據，足以讓D4vd接受審判，而法官Charlaine Olmedo亦認定檢方已證明D4vd有罪的可能性合理，這是下令將其還押候審的最低法律標準，因此下令繼續關押D4vd且不得保釋。

D4vd車尾箱內藏肢解女屍 歌詞MV高度吻合「殺人過程」樂迷感心寒

Z世代創作歌手d4vd（原名David Anthony Burke）憑《Romantic Homicide》、《Here With Me》等歌曲爆紅，曾擔任Billie Eilish演唱會的開場嘉賓，音樂深受年輕人歡迎。（Getty Images）

D4vd於今年4月16日，因涉嫌謀女友Celeste Rivas被捕。（Getty Images）

知名律師團退出辯護

據《洛杉磯時報》報道，David Anthony Burke在日前周一上午聽證會前，要求由公設辯護人辦公室為他辯護。消息指，D4vd的三位知名辯護律師近日退出案件，接下來會由政府資助的公設辯護人接手為他辯護。值得留意的是，其唱片公司Interscope去年年底已與D4vd解約，並從中賺取數百萬美元，根本不不符合申請公設辯護資格，換句話今次的申請，暗示他目前面臨財困。至今D4vd堅稱無罪，案件預計在10月19日開庭審訊，一旦罪名成立，將面臨終身監禁不得假釋或死刑。

Celeste死因曝光，法醫裁定死因為多處穿透刺傷。（Getty Images）