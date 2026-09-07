中4《愛爆動物音樂秀》麥花臣開騷　胡鴻鈞吳業坤齊撐好友圓夢

《中年好聲音4》的「企鵝人」周志康、「獅子王」羅天宇、「貓女郎」劉佩玥、「白羊君」姚兵、「白眉鷹王」莫家淦、「樹熊公子」黃建東早前宣布將於9月30日晚上8時正，在麥花臣場館舉辦《愛爆動物音樂秀》，消息一出，他們很多圈中好友也說要來撐場。在和製作團隊多番商議後，大會終於傳來喜訊，胡鴻鈞、吳業坤、谷婭溦、關楚耀、劉威煌、趙俊承等六位星級嘉賓將會現身在麥花臣的舞台上以歌聲為這六位動物歌手打氣。

《愛爆動物音樂秀》於9月30日晚上8時正在麥花臣場館舉辦。（公關提供）

胡鴻鈞榮幸參演音樂秀祝福好友圓夢

當周志康、羅天宇、劉佩玥、姚兵、莫家淦、黃建東知道有這六位歌手於30號晚助陣感到相當興奮，也急不及待和音樂總監Donald Pak開會在合唱環節上如何配對，希望能帶給觀眾嶄新的感覺。胡鴻鈞覺得很榮幸可以參與這個音樂會，「有一種很特別的感覺，和這6位歌手藝人已相識一段時間，看到他們今次有屬於自己的舞台替他們高興，亦替支持他們的每一位歌迷，家人及朋友開心。今次可以在他們的音樂會合作，相信會是一次好難忘嘅經歷！希望當晚他們可以玩得開心，創造屬於他們的美好回憶，享受在舞台上每分每秒。祝福他們可以以最佳狀態呈現給入場的每一位觀眾。」

胡鴻鈞榮幸參演音樂秀祝福好友圓夢。（公關提供）

吳業坤感觸與同輩相伴成長

坤哥表示很開心有份做這個音樂會的嘉賓，「因為我和天宇、康康、Moon Moon 同黃建東也是由細到大，一起在不同的劇集，不同的綜藝，以及在選秀節目一起成長。每個人也會找到他們自己喜歡的事情，就好像今次大家可能兜兜轉轉由演戲，主持變成唱歌，大家走的路很相似，大家也有共鳴的事情，今年曾說過一句話：演藝人生是沒有終點，最緊要是只要你繼續行落去，你想做的事都一定會實現。大家也是同輩，大家為自己喜歡的事情奮鬥，希望在未來十年、二十年、三十年都可以一齊互相扶持。」

吳業坤感觸與同輩相伴成長。（公關提供）

谷婭溦以過來人同理心力撐大家

曾為《中聲4》的客席評委谷婭溦說：「大家都是相處了很多年的朋友，羅天宇是演員，周志康、莫家淦、黃建東也是做主持，他們一直也沒有太多機會去唱歌，最後透過《中年好聲音》這個節目，以一個歌手身份去做他們最喜歡的事，所以我都替他們開心。我自己也是歌唱比賽出身，所以我抱著同理心支持大家參加比賽，然後透過比賽入行做歌手。我想送以下的說話給他們：無論入行多少年，希望大家可以一起努力繼續向前行。」關楚耀非常期待今次演出，「看到他們六人的努力，絕對值得大家學習和支持。」

谷婭溦以過來人同理心力撐大家。（公關提供）

劉威煌將全力以赴備戰音樂秀

《中聲2》的劉威煌表示今次音樂秀的六位歌手在演藝路已走了一段時間，「包括我在內，大家都渴望看到他們舉行音樂會，他們累積下來的經驗，絕對會令到今次音樂會精彩及令人期待，而最大感觸的是由《超級巨聲》便已認識阿康，在這17年內看到他不斷在演藝事業上的付出，至今可以踏上音樂會舞台以一個專業歌手身份做表演，真的很感動。今次我作為嘉賓及他們的朋友，我會做足100%準備，為入場的每一位觀眾朋友帶來現場才有的視聽享受，一起過一個難忘的晚上。他們每一位都經驗十足，相信這個舞台絕對令到他們有所發揮和享受。我們在比賽過程中一定會緊張，好大機會未能發揮到100%，但表演就不一樣，我相信他們一定會非常出色。」

劉威煌將全力以赴備戰音樂秀。（公關提供）

趙俊承佩服眾人突破舒適圈

《中聲3》的趙俊承作為過來人很明白佢他們的感受、「這6位動物歌手由《中聲4》一步步行到今天站在這個舞台上，他們本身已經有其他演藝工作，仍願意跨出舒適圈，這份熱誠真的值得大家支持，好期待9月30號晚上和他們一齊玩，帶給大家一個開心的晚上！好佩服他們從來沒有停低腳步，這份不放棄的態度才是最珍貴。特別想支持莫家淦同周志康，一位是香港明星足球隊的多年隊友，看著他自資做歌，見證他對唱歌的熱誠。另外就係阿康，他是我現在《愛回家之三代同糖》的辦公室同事。他們的實力有目共睹，所以我相信未來他們都會更好。」