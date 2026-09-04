譚詠麟備戰紅館騷1:1搭景操到盡狂減17磅　設官方快閃店打卡點

譚詠麟（校長）將於2026年9月11至15日及18至22日假香港紅磡體育館，舉行《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇》香港首站。距離正式開騷尚有一個星期，校長連日來積極備戰，除了跑步練氣及做運動，成功達標減掉17磅以最佳狀態示人，演唱會的籌備工作還從練歌到密集排練。



譚詠麟（校長）將於9月11至15日及18至22日假香港紅磡體育館舉行演唱會。（官方提供圖片）

譚詠麟為雙主題雙歌單反覆練歌走位

由於《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇》以「雙主題雙歌單」呈現，因此校長在排練室反覆為兩個不同歌單練習；除此之外還要排練舞台走位。日前校長更移師到片場內， 以1:1比例模擬演唱會當日的四面舞台，與24位充滿活力和魅力的舞者一同排練，從而熟悉每個舞台的佈局及走位。

日前校長更 以1:1比例模擬演唱會當日的四面舞台進行綵排。（官方提供圖片）

校長與24位充滿活力和魅力的舞者一同排練走位。（官方提供圖片）

校長這個終極篇演唱會備受關注及期待，經校長及製作團隊的努力，必定能為觀眾帶來極盡聽覺和視覺享受的演出。校長坦言這段備戰日子，每日過得相當充實，「朝早跑步幾個鐘，跟住去健身，再嚟綵排幾個鐘，返去食啲嘢就瞓覺，之後又一日開始，真係眨吓眼就過。」

相信校長必定能為觀眾帶來極盡聽覺和視覺享受的演出。（官方提供圖片）

校長最近努力跑步做運動成功減掉17磅。

演唱會期間設限定官方快閃店

演唱會固然令人期待，今次演唱會的周邊商品同樣是讓歌迷追捧，大讚製作精美，而且產品種類繁多極具珍藏價值 。這批精美的周邊商品，在演唱會期間不僅在紅館銷售點可以買到，主辦單位更會在港鐵紅磡站增設限定快閃商店及打卡點，樂迷絕對不容錯過，為今次的時光留下難以忘懷的回憶。