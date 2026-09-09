伍富橋倒數1個月迎愛兒Julian　自資6位數拍新歌MV做驚喜大禮

伍富橋2026年將以人父身份出發，推出新曲《約定一起看未來》，由羅比填詞，並由徐洛鏘作曲和監製，細訴新手爸爸對小孩成長的憂慮與憧憬，同時期望與孩子一起成長，做對方榜樣，更想藉此勉勵所有新手父母。

伍富橋推出新曲《約定一起看未來》。（公關提供）

10個月的約定

音樂作品需時蘊釀，怡如一個新生命誕生需要歷經10個月的緊張、迷惘和期待。《約定一起看未來》將期待孩子的過程仔細描繪，亦幻想將來與孩子成長時，如何挽手歷盡世間事，也反映出歌手面對人生角色轉變的心路歷程。

《約定一起看未來》將期待孩子的過程仔細描繪。（公關提供）

大家都是第一次

《約定一起看未來》既紀錄伍富橋新手爸爸的整備過程，也是對孩子的歡迎辭，想像到對方「毫無防備生於這世紀」，雖然一定抱有期望，但只求「將一分一秒今生今世寫進日記」，深深明白大家都是第一次擔當父親與孩子的角色，珍惜當下每刻便足夠，未知的意義以後一起探索。

第一次擔當父親與孩子的角色，珍惜當下每刻便足夠。（公關提供）

《約定一起看未來》MV成一家珍貴回憶

《約定一起看未來》MV於8月初完成拍攝，伍富橋更首次與一名8歲小演員合作，大讚對方可愛又專業，拍攝過程更讓自己感到「真的已經成為父親」，似是成為人父前的一次綵排。

拍攝之際，伍富橋懷孕八月的太太梁兆楹（Shirley）更現身探班，一家三口互動恩愛，分享到寶寶在肚裡常常活動，十分活躍，似乎準備好與父母見面。太太又笑言「唔會旨意伍富橋湊小朋友，雖然我覺得佢平時好有耐性」，看來成為好爸爸不但要以歌言志，更要身體力行去學習。

伍富橋更首次與一名8歲小演員合作，大讚對方可愛又專業。（公關提供）

新晉MV導演實現孩子未來想像

隨影像製作技術日益先進，《約定一起看未來》MV也藉育兒題材加以發揮。幕後製作由新晉團隊操刀，伍富橋盛讚團隊滿懷衝勁，前期準備充足，更勇於注入想像。除了真人拍攝，MV製作加入動畫元素，特邀藝術家繪製寶寶未來模樣，使《約定一起看未來》再添一層溫暖意境，實現伍富橋對孩子往後成長的想像。至於問道花多少錢製作MV，伍富橋稱6位數，他更寫道：「這是我提早一個月給你的生日禮物 Julian👶🏻我哋一個月後見!💕」