Twins Sidetrack演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略+連結+座位表
Twins演唱會《Twins Side by Side Concert》將於2026年12月18日、19日、20日一連三日在香港會議展覽中心 HALL 5BC舉行，會在快達票HK Ticketing開賣門票，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日
優惠碼：HK01SHOWPASS
Twins Sidetrack演唱會2026香港 | 詳情
演唱會日期：12月18日、19日、20日（星期五、六、日）
演唱會時間：晚上8點
演唱會地點：香港會議展覽中心 HALL 5BC
門票價錢：HKD $1280 / $980 / $680
Twins Sidetrack演唱會2026香港 | 中銀銀聯信用卡優先購票
優先訂票渠道：快達票HK Ticketing
門票發售時間：9月18日（星期五）上午10點
*更多優先訂票，陸續公佈，密切留意！
Twins Sidetrack演唱會2026香港 | 公開發售
公開發售平台：快達票HK Ticketing
公開開賣日期：9月21日（星期一）
公開開賣時間：中午12點
Twins Sidetrack演唱會2026香港 | 座位表
有待官方公佈
下圖Mirror《Hi MIRO! 見面祭》香港會議展覽中心 HALL 5BC座位表（僅供參考）。
Twins演唱會2026香港 | HKTicketing 4 個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。