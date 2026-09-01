衛蘭Janice演唱會2026香港｜門票優先公售攻略＋購票連結＋座位表

Janice衛蘭《OUTOFFRAME 》世界巡迴演唱會將於2026年11月14、15、17日在紅磡香港體育館舉行，會在Klook優先開賣門票，並會在URBTIX 城市售票網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

poster（IG@toptopproductions）

Janice衛蘭演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：11月14、15、17日

演唱會時間：晚上8點15分

演唱會地點：紅磡香港體育館

門票價錢：HKD：$1180 / $880 / $580 (設有無障礙通道座位)

Janice衛蘭演唱會2026香港 | 優先購票

Janice衛蘭演唱會2026香港 | 建行(亞洲)信用卡獨家優先購票

優先訂票渠道：Klook

門票發售時間：2026年9月28日中午12時 - 晚上8時

信用卡

Janice衛蘭演唱會2026香港 | 所有建行 (亞洲) 信用卡（商務卡除外）優先購票

優先訂票渠道：Klook

門票發售時間：2026年9月29日中午12時 - 9月30日晚上8時

Janice衛蘭演唱會2026香港 | Klook優先購票

優先訂票渠道：Klook

門票發售時間：2026年10月2日中午12時 - 10月3日晚上8時

Janice衛蘭演唱會2026香港 | 公開售票

公開發售平台：URBTIX 城市售票網

公開開賣日期：2026年10月8日

公開開賣時間：早上10時起

衛蘭（IG@janice_vidal）

Janice衛蘭演唱會2026香港 | 座位表

紅館演唱會座位表僅供參考，實際以官方發布為準。

紅館演唱會座位表僅供參考，實際以官方發布為準。（康樂及文化事務署）

Janice衛蘭演唱會2026香港 | Urbtix 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。

Janice衛蘭演唱會2026香港 | 交通

【1】港鐵：

－港鐵紅磡站：從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。

【2】巴士：

5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭

21｜彩雲 - 紅磡站

8｜九龍站-尖沙咀碼頭

8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭

87D｜錦英苑 - 紅磡站

11K｜竹園邨 - 紅磡站

11X｜上秀茂坪 - 紅磡站

260X｜寶田 - 紅磡站

A21｜機場 - 紅磡站