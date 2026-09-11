譚詠麟紅館演唱會｜激減17磅險甩褲　宣布或成最後一騷：大家珍惜

樂壇「校長」譚詠麟今晚（11日）假紅磡香港體育館舉行《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會—終極篇》。今次是他相隔11年再度於紅館舉辦個人演唱會，更特別預告這可能是自己最後一次登紅館開騷，引爆全場歌迷熱情！



譚詠麟。（盧振輝攝）

譚詠麟紅館演唱會。（盧振輝攝）

譚詠麟紅館演唱會。（盧振輝攝）

氣氛熱烈！（盧振輝攝）

氣氛熱烈！（盧振輝攝）

狂減17磅熱舞險當場「甩褲」

現場可見，校長身穿白衫白褲配搭金黃背心亮麗登場，於台上賣力唱跳且肢體動作極其豐富，投入程度爆燈。未知是否早前為備戰演唱會狂減17磅，校長在台上熱舞時褲子一度鬆脫，險些當場「甩褲」。不過憑藉數十年極豐富的舞台經驗，校長依然滿場走帶動氣氛，一邊拉起褲子一邊幽默笑問：「我條褲係咪甩喇？」展現超強應變能力與親和力。

譚詠麟一邊拉起褲子一邊笑問：「我條褲係咪甩喇」，幽默十足。（盧振輝攝）

譚詠麟準備了200首金曲！（盧振輝攝）

再辦個唱量力而為 宣布或成最後一騷

校長強調希望盡量滿足歌迷，但亦會量力而為：「因為好多歌迷，我見佢嗰陣時孭住書包，到今時今日好多已經成家立室，甚至孭住拐杖，你話係咪好感動？」他笑言練了兩百首歌，根本唱不完：「不過我希望大部分嘅歌，你哋都識唱、鍾意！因為有部分歌可能太早，早過你哋出世，有啲歌呢係太新，未必接受到，所以我希望大家係如果聽到啲歌開心嘅、鍾意嘅，俾多啲反應我好冇？」校長更預告今次可能是最後一次演唱會：「非常可能係譚詠麟喺紅館、香港，最後一次同你哋唱歌，所以希望大家珍惜下！」

譚詠麟回歸紅館，宣布最後一騷。（盧振輝攝）

譚詠麟坦言見到歌迷拄拐杖來支持備受感動。（盧振輝攝）