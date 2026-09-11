譚詠麟歌迷三個月時間籌備時光展　展絕版海報珍藏為校長應援

譚詠麟縱橫樂壇數十載， 今年9月份擧辦終極篇刻骨銘心紅館演唱會，成立於2003年的民間歌迷組織ATI譚詠麟學堂籌辦《我在意譚詠麟刻骨銘心時光展》，集合私人珍藏，完整回顧譚詠麟由出道至今的演唱會、唱片、電影等等的事蹟。展覽屬歌迷自發非牟利活動，所有展品均為歌迷多年收藏，當中包括歷年絕版演唱會海報、門票、應援道具、舞台紀念周邊產品等，單是專輯「愛的根源」便已展示了40個不同版本。

《我在意譚詠麟刻骨銘心時光展》（公關提供）

展會足足籌備三個月之多

今次ATI所有成員自資舉辦展覧，耗盡一切人力物物，有限的資源，沒有政府資助，沒有廣告宣傳，在什麼都沒有的情況下 用盡心力去搜羅資料，整合，設計，足足三個月之多，每日不眠不休，不斷的開會及聯絡，目的只是為了譚詠麟！為了9月個唱作最大的應援，傳盛給年青一輩他的輝煌成就， 重溫歷年譚詠麟在歌唱、演唱會、電影的傳奇歷史，當然也是慶祝ATI成立23周年的紀念活動。

歌迷足足花費三個月時間籌備展會。（公關提供）

大會特邀黃國恩專家主持音樂分享會

為豐富展覽內容，大會特別邀請資深黑膠唱片專家黃國恩先生主持音樂分享會，現場分享及解讀譚詠麟相關演唱會影音藏品，涵蓋黑膠大碟、LD、DVD、CD 等珍貴實物，從專業角度拆解影音背後的製作故事與時代價值。整個展覽純粹出於歌迷對譚詠麟的支持與熱愛，藉藏品留存粵語樂壇珍貴回憶。

大會特邀黃國恩專家主持音樂分享會。（公關提供）

展覽重點

1. 歌迷自發籌備，無商業營運，以珍藏致敬譚詠麟數十年舞台成就

2. 展出歷年演唱會海報、報紙雜誌、演唱會門票、跨年代歌迷應援珍藏

3. 唱片業分析講者黃國恩分享譚詠麟顛峰期間在香港的成就與豐釆