BIGBANG演唱會2026香港│盤點星級粉絲　Angelababy見GD變害羞少女

韓國天團BIGBANG宣布將於2026年11月13日至15日襲港，登上啟德體育園主場館舉行《BIGBANG 2026 WORLD TOUR》香港站演唱會。主辦方現已透過Bstage平台展開V.I.P優先購票資格登記，消息一出隨即引發全球歌迷熱烈迴響。雖然BIGBANG經歷成員變動後，現時以隊長G-Dragon（權志龍）、太陽（Taeyang）及大聲（Daesung）的3人體制繼續活動，但這場音樂盛宴不僅未減魅力，更讓香港娛樂圈的一眾「星級迷妹迷弟」蓄勢待發，屆時啟德現場極可能變成星光熠熠的追星現場。



韓國天團BIGBANG宣布將於2026年11月13日至15日襲港，落戶啟德體育園主場館舉行《BIGBANG 2026 WORLD TOUR》香港站演唱會。（IG@bigbang_2xx6）

BIGBANG經歷成員變動後，現時以隊長G-Dragon（權志龍）、太陽（Taeyang）及大聲（Daesung）的3人體制繼續活動。（IG@bigbang_2xx6）

阿Sa曾組團睇演唱會 鍾鎮濤亦有到場支持

BIGBANG在香港娛樂圈俘虜無數歌迷。樂壇天后容祖兒曾公開表示非常欣賞BIGBANG，並如願前往觀賞演唱會；「阿Sa」蔡卓妍亦曾與鄧紫棋（G.E.M.）、陳妍希及何超蓮等組團現身香港站應援；古巨基同樣是圈中著名的V.I.P（BIGBANG粉絲名稱）。回顧2016年BIGBANG《MADE V.I.P TOUR》香港站，鍾鎮濤與妻子范姜、關之琳、Super Girls及許秋怡一家均有到場支持，足見其跨世代的巨星魅力。

「阿Sa」蔡卓妍曾現身BIGBANG香港站應援。（微博@蔡卓妍）

BIGBANG在香港娛樂圈亦吸引無數歌迷。（IG@xxxibgdrgn）

Angelababy追星GD經典場面 節目見偶像害羞掩面蹲地

提起香港發跡的「頭號V.I.P」，少不了Angelababy（楊穎）的提名。Angelababy崇拜BIGBANG隊長G-Dragon廣為人知，她不僅多次專程飛往韓國及香港觀看BIGBANG演唱會，更在社交平台與綜藝節目中毫不掩飾對GD的熱愛。

Angelababy見到偶像GD登場，瞬間害羞得當場掩面蹲在地板上，完全卸下明星光環。（小紅書@小李睡不醒）

Angelababy崇拜BIGBANG隊長G-Dragon廣為人知。左起為Angelababy、權志龍與彭于晏。（網上圖片）

Angelababy在社交平台與綜藝節目中毫不掩飾對GD的熱愛。（IG@xxxibgdrgn）

最經典的一幕是Angelababy在內地熱門綜藝節目《奔跑吧兄弟》中，面對節目組安排突襲登場的G-Dragon，她瞬間害羞得當場掩面蹲在地板上，完全卸下明星光環。這次GD領軍3人陣容襲港登陸啟德，不少歌迷已在期待Angelababy會否親臨現場為偶像應援。

Angelababy在社交平台與綜藝節目中毫不掩飾對GD的熱愛。（微博@穎七念）

網民熱議：VIP企位區隨時偶遇阿Sa與Angelababy！

隨著演唱會詳情及購票消息陸續公布，網絡上也掀起熱烈討論。有網民留言表示：「雖然BIGBANG現在只剩G-Dragon、太陽和大聲3個人，但青春回憶無價！」

網民留言表示：「雖然BIGBANG現在只剩G-Dragon、太陽和大聲3個人，但青春回憶無價！」。（IG@bigbang_2xx6）

亦有粉絲笑言：