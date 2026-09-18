BABYMONSTER演唱會2026台北｜門票優先公售攻略+購票連結+座位表

BABYMONSTER [CHOOM]台北演唱會將於2026年11月21（六）、22日（日）在台北小巨蛋舉行，會在Fanclub優先開賣門票，並會在遠大售票系統開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

BABYMONSTER [CHOOM]台北演唱會海報（IG@superdometw）

BABYMONSTER演唱會2026台北 | 詳情

演唱會日期：2026年11月21（六）、22日（日）

演唱會時間：晚上7點30分、6點

演唱會地點：台北小巨蛋

門票價錢： $6780 / $5800 / $4800 / $4200 / $3600 / $2600 / $800

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BABYMONSTER演唱會2026台北 | 座位表

BABYMONSTER [CHOOM]台北演唱會座位表（IG@superdometw）

BABYMONSTER演唱會2026台北 | Fanclub優先購票

優先訂票渠道：Ticket Plus 遠大售票系統

門票發售時間：2026.10.12 (一) 12:00 PM - 2026.10.12 (一) 11:59PM

Fanclub登記 : 2026.09.17 (四) 11:00 AM - 2026.09.20 (日) 11:00 AM

BABYMONSTER演唱會2026台北 | JOOX優先購票

優先訂票渠道：JOOX優先預售

門票發售時間：2026.10.13 (二) 12:00PM - 2026.10.13 (二) 3:00PM

BABYMONSTER演唱會2026台北 | Klook優先預售

優先訂票渠道：Klook 優先預售

門票發售時間：2026.10.13 (二) 2:00PM - 2026.10.13 (二) 11:59PM

BABYMONSTER演唱會2026台北 | 永豐金證券活動專屬購票

優先訂票渠道：詳情

門票發售時間：2026.10.14 (三) 12:00 PM - 2026.10.14 (三) 11:59PM

BABYMONSTER [CHOOM]台北演唱會粉絲福利（IG@superdometw）

BABYMONSTER演唱會2026台北 | 公開發售

公開發售平台：遠大售票系統

公開開賣日期：2026年10月14日 (三)

公開開賣時間：中午12時起

BABYMONSTER演唱會2026台北 | Klook 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。