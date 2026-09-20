譚詠麟演唱會丨全場合唱《朋友》聽到喊　半個娛樂圈到場撐場

譚詠麟（校長）10場歐洲坊鐘錶呈獻《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇》，在2026年9月15日（星期二）圓滿完成了「無言感激篇」，並於9月18日（星期五）開展了「情不變篇」。當晚到場觀賞演唱會嘉賓（排名不分先後），計有首場已欣賞過演唱會的劉鑾雄與太太甘比、陳奕迅、蘇志威劉小慧夫婦、林家棟、曾華倩、馬海倫、莊思敏、張國強、莫家淦、衛志豪、葉泓聲陳樂榣夫婦、羅鈞滿、張智軒、潘梓峰等等。

校長演唱會開展第二個主題「情不變篇」演出。（公關提供）

校長演唱會開展第二個主題「情不變篇」演出。（公關提供）

過萬觀眾合唱《朋友》

在「情不變篇」首晚校長以全新歌單演出，一曲《傲骨》為演唱會揭開了巡幕。之後校長再演繹了多首早期金曲，亦有不少浪漫柔情及有關電影的作品。校長當然亦有演唱了多首經典金曲，譬如演唱會主題的《情不變》。當校長演繹《朋友》一曲，唱到一半時向觀眾表示：「你哋聽我唱得多，我好想聽大家唱畀我聽。」校長在台上聽到過萬位觀眾演唱時，一度被感動落淚，場面相當感人。

全唱觀眾大合唱《朋友》，令校長一度感動落淚。（公關提供）

《愛情陷阱》點名「表妹」曾華倩

由「無言感激篇」開始，校長演唱快歌部份都會成為演唱高潮之一，而當中亦有不少藝人有幸被校長點名《愛情陷阱》，繼有李思捷和林盛斌（Bob）。來到「情不變篇」，校長演唱《愛情陷阱》時，主動遞咪給跟他互相以「表兄妹」相稱的曾華倩演唱，再加上與明星足球隊員組成的跳唱組合「老六兄弟」莫家淦、衛志豪、羅鈞滿、張智軒和潘梓峰等合唱，將現場氣氛推到高點。

（左起）莫家淦、張智軒、羅鈞滿、馬海倫、潘梓峰、葉泓聲及衛志豪。（公關提供）

半個娛樂圈到場撐場

9月19日是「情不變篇」第二晚，觀賞演唱會嘉賓（排名不分先後），則有楊偉誠張德蘭夫婦、黃日華、張兆輝夫婦、關禮傑夫婦、林文龍郭可盈夫婦、李子雄、吳岱融、戴志偉、周美鳳、洪天明周家蔚夫婦、陳家樂連詩雅夫婦、譚耀文、范振鋒、張達倫、徐榮、劉洋、孔德賢、內地歌手李昊及伍仲衡等等。這晚校長再被現場觀眾的熱情所感動，唱到《藝海浮台》一曲時一度哽咽。而到校長演唱快歌《愛情陷阱》時，這晚有幸跟校長對唱的是同樣是明星足球隊成員、《中年好聲音3》季軍的劉洋。

校長在後台與一眾嘉賓大合照。（公關提供）