汪明荃羅家英著情侶裝力撐譚詠麟　名牌穿足5年示範貴買平著

演藝圈模範夫妻汪明荃（阿姐）與老公羅家英結婚多年依然恩愛如昔。汪明荃日前在社交平台分享與羅家英拍拖現身演唱會的合照，兩人再次穿上廣為人知的「神級戰衣」—綠色格仔Gucci運動情侶套裝，同場支持老友譚詠麟。

汪明荃羅家英著情侶裝同場支持老友譚詠麟。（IG@wang_liza）

汪明荃羅家英狀態極佳

照片中，汪明荃留著一頭俐落的齊肩短髮，戴著黑框眼鏡，造型優雅端莊；羅家英則頭戴格仔鴨舌帽，圍著圍巾，腳踏鮮豔運動鞋，穿搭有型。夫妻倆雖然年過七旬，但站在鏡頭前依然紅光滿面，極佳的精神狀態令人稱羨。

汪明荃羅家英狀態極佳。（IG@wang_liza）

大讚校長唱足3小時

汪明荃在帖文中感歎讚賞：「與家英哥睇校長演唱會，唱足3小時，把聲非常靚，感情豐富，還有少少舞蹈，仲坐golf車繞場一周，近距離接觸觀眾，全場high爆。佩服佩服！」不少網民留下笑臉與愛心，大讚「情侶裝好sweet」、「金童玉女」，亦有粉絲打趣形容忙碌的阿姐是「時間管理大師」。

汪明荃羅家英夫妻感情向來和睦。（IG@wang_liza）

情侶裝橫跨五年出鏡率極高

汪明荃與羅家英這套「神級戰衣」出鏡率極高，整整五年來，兩人多次被拍到穿著它到處外遊。除了在公開場合以整套情侶裝甜蜜示人，私底下的他們更懂得出靈活混搭，將運動服拆開單穿，隨性配搭常服或羽絨。雖然夫婦倆家底豐厚，卻從不鋪張浪費，將高價名牌穿出極致性價比，真正做到「貴買平著」，獲網民封為貼地名牌穿搭的模範。

汪明荃羅家英夫妻感情向來和睦。（IG@wang_liza）